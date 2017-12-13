Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı.
13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!Ermenistan'dan küstah 'Türkiye' açıklamasıİİT Zirvesinden tarihi karar!Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası varCumhurbaşkanına yönelik hakaretlere tepkiFilistin'de şoke eden manzara! Fotoğrafa dikkatBDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldıG.Saray'da şok sözler: Başkan beni hedef gösterdiEmniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:40 Güneş 08:13 Öğle 13:05 İkindi 15:23 Akşam 17:44 Yatsı 19:10
- 21°C Adana
- 16°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 11°C Ankara
- 19°C Antalya
- 12°C Artvin
- 17°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 108.197 -0.78
- Altın: 153,753 -0.09
- Dolar: 3,8399 0.06
- Euro: 4,5165 0.25
Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li vekiller Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Sibel Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li vekiller Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Sibel Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı.
İşte Kudüs zirvesinden çıkan kararİslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisinde, uluslararası topluma, Doğu Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı yapılması bekleniyor.
HDP namaza da karşı! Meclis'te ne işi varTBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te abdesthaneye gerek olmadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu yalana doymadı! 32 soruşturması varmışCHP liderinin, “Aklandı” diyerek savunduğu CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi hakkında 32 soruşturmanın sürdüğü ortaya çıktı.
İşte Erdoğan'ın tarihi Lozan çıkışının ardındaki 4 nedenCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'da yaptığı 'Tarihi Lozan çıkışı'na sebep olan nedenler belli oldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı
- Açlıktan bitkin düştü! Vatandaş şefkat gösterdi
- 1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok
- Kocasını döven kadına elektronik çare!
- Karı-koca kavgası dehşete dönüştü!
- Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girdi
- Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi
- Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı
- Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti
- Canavar görüldü! Sosyal medyayı sallayan kare
- 300 kişi birden onu arıyordu! Acı haber geldi
- 473 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlendiler...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.