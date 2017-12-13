13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li vekiller Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Sibel Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı.
Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!
Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke! Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke! Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı.

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