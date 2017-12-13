13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin ardından, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin ile ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bu zirveyi başarıyla sonuçlanmış ender İslami zirvelerden biri olarak görüyorum. ABD'nin aslında kendi kindine aykırı davrandığına da görüyoruz. ABD'nin kararı BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıydı. Bizler Filistinliler olarak ABD'yi çözüm süreci içinde arabulucu olarak kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı
 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

İİT'nin varlık gayesi, Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün varlığının muhafazasıdır. Bugün de anlamlı ve kritik bir toplantıo gerçekleştirdik. Bu tarihi zirveyle bir kez daha Kudüs'ün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum.

ABD ARTIK ARABULUCULUK YAPAMAZ

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs açıklamasının ilk işaretlerinin gelmesinin ardından İİT dönem başkanı olarak büyük çaba sarf ettik. Bu kararın gayrı meşru ve kabul edilemez olduğunu, barış çabalarını sekteye uğratacağını ve fanatiklerin ekmeğine yağ süreceğini de anlattık. Bundan böyle taraf olan bir Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasından arabuluculuk yapması diye bir şey olamaz. Arabuluculuk konusu üzerinde durmamız gerekiyor. Gerekirse BM'de bunu gündeme getirmemiz lazım.

TEZGAH HEP İSRAİL'E ÇALIŞTI

Bugüne kadar alınmış birçok güvenlik konseyi kararları var. Bunların hiçbirine İsrail uymamıştır. Buna rağmen tezgah hep İsrail'e çalışmıştır.Toprakların gerçek sahibi Filistin'dir. İsrail neredeyse toprakların tamamına yerleşmiş durumda bununla da doymuyor tamamını alma gayreti içinde. Evanjelist ve siyonist mantığın ürünüdür bu karar. İİT'nin yöneticileri olarak buradaki duruşumuzu kararlı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bu duruşu 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyerek tüm dünyaya ilan ettik. Kararın hükümsüz olduğunu ilk günden beri lan ediyoruz. Kendi çalar kendi oynar. Ayrıca bu kararın Hristiyanların da Kudüs üzerindeki haklarını gasp ettiğini söylüyoruz. Sayın Papa ile de konuştum. Açıklamalarımız hemen hemen örtüşüyor.

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