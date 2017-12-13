13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini, 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararı aldı.
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

Fed Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanan faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi.

Fed, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik 25 baz puanlık üçer faiz artışı beklentisini korudu.

Fed yeni faiz kararını ise Ocak 2018 açıklayacak. Yeni başkanlı Fed ilk kez Mart 2018'de toplanacak.

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DOLARDA SON DURUM

Gün içinde 3.86'ya kadar yükselmiş olan dolar, Fed'in kararı öncesinde 3.81'e kadar gerilemişti.

Karar sonrasında ise Dolar/TL'de henüz hareketlilik yaşanmadı.

Dolar şu sıralar, 3.81 - 3.82 bandında seyrediyor.

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