13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Fener rahat turladı!

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Fener rahat turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
Fener rahat turladı! Fener rahat turladı! Fener rahat turladı!

İstanbul'daki maçı 6-0 kazanan Fenerbahçe'ye 4-1'lik bu maçta galibiyeti getiren golleri 24 ve 44. dakikalarda Fernandao, 57. dakikada Aatif ve 68. dakikada Valbuena attı. Adana Demirspor'un tek sayısını 34. dakikada Theo Mendy kaydetti.

Fenerbahçe'nin 3 golünce asistleri Valbuena yaptı. Fransız yıldız bir de gol attı.

FERNANDAO'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ! 9 AY SONRA...

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve bu sezon ikinci kez forma giyen Fernandao; 24 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon ilk kez 11'de görev aldığı maçta  2016-2017 sezonundaki  ilk gollerini atan Fernandao, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 9 ay sonra gol kaydetmiş oldu.

30 yaşındaki futbolcu bundan önceki son gol sevincini, geçen sezon 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşamıştı.

Adana Demirspor maçının 61. dakikasında yerini Ahmethan Köse'ye bırakan Fernandao, bu sezon ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmişti.

Fernandao geçen sezon 17 Mart'taki Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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