13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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AB ülkesinden Filistin kararı:

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Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, ülkesinin Filistin'i tanıma zamanının geldiğini söyledi.
AB ülkesinden Filistin kararı:
AB ülkesinden Filistin kararı: AB ülkesinden Filistin kararı: AB ülkesinden Filistin kararı:

Slovenya'daki koalisyon hükümetini oluşturan siyasi parti liderlerinin  bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yapan Erjavec, Filistin'in tanınması konusuna değinerek, "Şahsen, Slovenya'nın Filistin'i tanıma zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erjavec, Slovenya hükümetinin, Filistin'in tanınması konusunda atacağı  adımları belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

FİLİSTİN'İN TANINMASINI DESTEKLİYORUZ

Genel başkanlığını Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yaptığı Çağdaş Merkez Partisinin (SMC) Meclis Grup Başkanı Simona Kustec Lipicer de Filistin'in tanınmasını desteklediklerini ancak böyle bir adım için öncelikle gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.
 
Hükümet binasındaki görüşmede, gelecek hafta yapılması planlanan hükümet toplantısında bu konunun görüşülmesi için gerekli hazırlıkların Dışişleri Bakanı Erjavec tarafından yapılmasını da kararlaştırıldı.
 
Erjavec'in Filistin konusundaki açıklamalarını, Sosyal Demokratlar  (SD) desteklerken, söz konusu parti bu kararın alınmasından önce, Slovenya'nın yalnız bırakılmaması adına, AB'nin diğer bazı ülkeleri ile birlikte hareket  edilmesini savunuyor.
 
Dışişleri Bakanı Erjavec, 2015 yılında da ülkesinin Filistin'i tanıması konusunda girişimde bulunmuştu.

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