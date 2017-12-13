Yine kudurdu!

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını Hollanda sağcı parti başkanı Geert Wilders Kudüs hakkında küstah sözler sarf etti.

AB, Amerika’nın Kudüs kararını desteklemeyeceğini açıklayınca Netanyahu AB ziyaretinden eli boş döndü.

Ancak Avrupa ülkelerinin aşırı sağcı siyasi partileri Trump’ın Kudüs kararını destekleyen açıklamalar yapmaya devam ediyor. Hollanda sağcı parti lideri Geert Wilders geçtiğimiz hafta yazdığı tweette şöyle dedi: “Bütün özgürlük yanlısı ülkeler başkonsolosluklarını Kudüs’e taşımalı. Kudüs’ün gerçek başkenti Ummandır”. Wilders, Filistin’de Yahudi yerleşim birimleri inşası için “Obama bize ihanet etti, tanrıya şükür Trump var.Yahudi dostlarıma tavsiyem şudur, BM’yi boş verin, daha çok yerleşke kurmaya bakın.” çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Çarşamba Akşamı düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.