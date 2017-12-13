Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'de işgalci İsral'in güneyine füze atıldı. İsrail, kırmızı alarm vererek bölgedeki insanların sığınaklara inmesini istedi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre barınaklara kaçarken İsraillerin içerisinde yaralananların olduğu bildirildi.
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Gazze'de işgalci İsral'in güneyine füze atıldı. İsrail, kırmızı alarm vererek bölgedeki insanların sığınaklara inmesini istedi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre barınaklara kaçarken İsraillerin içerisinde yaralananların olduğu bildirildi.