13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü

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Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile bir araya geldi.
Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi için İstanbul’da bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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