Galatasaray'dan Rıdvan Dilmen açıklaması!

Galatasaray, ''Hani beni mahkemeye veriyorlardı'' diyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen hakkında şikayette bulunduklarını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan spor yorumcusu biçin resmi açıklama geldi. Galatasaray, ''Hani beni mahkemeye veriyorlardı'' diyen Rıdvan Dilmen için şu sözleri kullandı;

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 13 Aralık 2017'de TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında, Galatasaray Spor Kulübü'ne hitaben, "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmıştır.

Rıdvan Dilmen'in 4 Kasım 2017'de NTV'de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş adına TCK m.125 ve TTK m. 55 ve 62 uyarınca 08.11.2017 tarihinde 2017/164968 soruşturma numarası ile şikayette bulunulmuştur.

Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatır kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü