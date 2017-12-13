Kocaman'dan transfer sözleri

Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, "Bütün olarak değerlendirmek gerekirse, görüntü, yorumlayanlar nasıl değerlendirecek bilmiyorum ama, son derece arzulu bir takım vardı. Takımda yer bulabilmek için, rekabetin doğru olanı, tatlı rekabet derler ya, onu zorlayan bir takım vardı. Nispeten doğru şeylerin, farklı gruplarla da yapıldığını görmek benim için sevindiriciydi" dedi.

Aatif'ın performansı için konuşan teknik adam, "Aatif gibi her oyuncu bir takım, futbol değerleri açısından bir şeylere sahip olduğu için burada. Son zamanlarda fazla kulalnıyorum ama, başka anlatacak kelime bulamadığım için de kullanacağım herhalde, doğru oynuyor şu anda. Doğru oyun oldukça, rakip kaleye kolay gitme anlamında avantajlar var. Ama tabii ki önce ikna olmak gerekiyor, bir takım süreçler var. Aatif teknik seviyesi, şut kalitesi iyi bir oyuncu" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN OLMASI GEREKEN YER BU"

Takımın son durumu için konuşan Aykut Kocaman, "İnanılmaz bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum, bu bir gidişat. 10 tane maça baktığımızda, 1 eksik, 1 fazlayla Fenerbahçe'nin olması gereken yer bu, biraz geç geldik. Bu ortalamanın 1 maç üzerine çıkarmamız lazım. Böyle devam edersek, bir takım şeylerden konuşabiliriz. Şu anki durumu biraz seyretmek, sonra oyunculara anlatmak, gelişmeleri izletmek en büyük derdim ve beklentim. Karabük ve Konya maçını bu gidişatın arkasına bağlamamız lazım ki, sonrası için daha ağzı dolu dolu söylemeye çalışalım" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN; "ÇOK ZOR SORU"

Transferle ilgili görüşleri sorulunca "Çok zor soru" diye söze başlayan Kocaman, "Bütün oyuncular değerli. Oyuncu grubuna ikna ederken, onu gören taraftarı çekebilmek 2. transfer. Sakin bir ortamda, beraber çalışma fırsatı bulamadık sezon başı, biraz daha beraber çalışıp, istediklerimizi oturtmak 3. transfer olacak. takviye yapmamız gereken yer ve oyuncu bulabilirsek, bunu da ikiye bölmemiz lazım, yerli transferi kriter istiyor ve yabancı transferi daha açık ama orada da Elif ile beraber 15 oyuncumuz var" cevabını verdi.

"VAN PERSIE İÇİN GELİŞMELERİ İZLEMEMİZ LAZIM"

Robin van Persie'nin kadroda olmamasının nedenini de anlatan antrenör, "Van Persie kararı, tamamen kadro seçimi. Kendisi ve takım hakkında bir sıkıntı yaratmak istemem. Gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Kariyeri ve seviyesi itibariyle çok çok üst seviyede bir oyuncu. Onun Fenerbahçe'deki varlığı, Fenerbahçe için her zaman bir değerdir. Önümüzdeki günlerin nasıl gelişeceğini, kendisiyle görüşmek lazım" diyerek sözlerini noktaladı.