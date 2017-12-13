ABD'den Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık amacına bağlıyız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlı olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, AA muhabirinin, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster'ın Türkiye hakkındaki dünkü sözlerine ilişkin yazılı sorusunu yanıtladı.

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır. Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, topraklarından yabancı savaşçı geçişini durdurma ve Suriye'nin kilit bölgelerinden DEAŞ'ı temizlemek için sahada savaşma anlamındaki çabalarını takdir ediyoruz. Bölgedeki herkes için terörizmin finansmanı ve şiddet içeren aşırılıkçılığı destekleyen ideolojilere dikkat çekmek için daha yapılacak çok iş var. ABD, bu konuda Türkiye ile işbirliğini derinleştirme fırsatlarını kollayacaktır."

Dün Washington'daki bir panelde konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Türkiye'nin radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkelerden biri olduğunu" savunmuş, Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." ifadelerini kullanmıştı.