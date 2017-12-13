Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Kasım'da gözaltına alınan 64 zanlıdan 22'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 66 zanlıdan 64'ü, Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 42 kişiden 26'sı tutuklanmış, 16'sı adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.