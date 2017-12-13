14 Aralık 2017 Perşembe25 R.Evvel 1439
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Suudi gazetesinden skandal röportaj

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Suudi gazetesinden skandal röportaj
Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi uzun bir röportaj yaptığı PKK'lı teröristi, 'PKK'nın Dışişleri Bakanı' olarak nitelendirdi.
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Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, PKK'lı teröristle yaptığı uzun bir röportajı yayınladı.

Gazete, röportaj yaptığı PKK'lı terörist Rıza Altun'u, "PKK'nın Dışişleri Bakanı" ve "Abdullah Öcalan'ın Suriye'de kaldıkları sıradaki arkadaşlarından biri" olarak nitelendirdi.

"BU İSİMLE BULUŞMAK BENİM İÇİN BİR FIRSAT"

Röportajı gerçekleştiren gazeteci Abdullah el-Gadvi, bu buluşmayı bir "fırsat" olarak değerlendirerek, "Bir gazeteci olarak; terörist şeklinde nitelendirilen ve Türk makamlarınca arananlar listesinde bulunan biriyle buluşmak, benim için bir fırsat." ifadesini kullandı.

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RÖPORTAJI KANDİL'DE YAPMIŞ

Röportajın, yaklaşık üç ay önce Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

NELER SÖYLEDİ?

PKK'lı terörist Altun, Suudi gazetesinde yayınlanan röportajında, PKK'nın Suriye'de rejim güçleri ve ABD ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, bu ilişkinin bir "zorunluluk" olduğunu öne sürdü.

PYD'nin ABD ve Rusya'yla ilişkisi hakkında ise Altun, "Siyasi olarak, ABD ile ayrı düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

Körfez ülkeleri dışişleri bakanları, 13 Ekim 2016'da Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıda, PKK ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Türkiye'nin kendisini müdafaa hakkını desteklediklerini açıklamıştı.

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