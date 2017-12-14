14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 6°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 108.153 -0.82
  • Altın: 153,903 0.01
  • Dolar: 3,8325 -0.13
  • Euro: 4,5073 0.05

Geri alınması bekleniyordu! Karar verildi

»
İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi Myanmar Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye verdiği "Dublin Özgürlük Nişanı"nı geri alma kararı verdi.
Geri alınması bekleniyordu! Karar verildi
Geri alınması bekleniyordu! Karar verildi Geri alınması bekleniyordu! Karar verildi Geri alınması bekleniyordu! Karar verildi

İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye verdiği Dublin Özgürlük Nişanı'nı geri alma kararı verdi.

Belediye Meclisinde bu akşam yapılan oturumda, Suu Çii'ye 1999 yılında verilen nişanın, Myanmarlı siyasetçinin Arakan’da Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçuna karşı sessiz kalması nedeniyle geri alınması için oy birliğiyle karar alındı.

Geri alınması bekleniyordu

Kararla, nişanın en kısa sürede resmen geçersiz kılınması ve geri alınması bekleniyor.

Oturuma katılan meclis üyeleri Suu Çii'yi, ülkesinde yaşanan etnik temizliğe duyarsız kalmakla eleştirdi.

Öte yandan aynı oturumda, geçen ay Suu Çii ile aynı nişanı paylaşmak istemediği gerekçesiyle Dublin Özgürlük Nişanı'nı belediyeye iade eden İrlandalı şarkıcı Bob Geldof'un da bu talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Özgürlük Nişanı, Dublin Belediye Meclisince, şehre katkısı bulunan ve askeri, siyasi, kültürel, bilimsel, sanatsal alanda üstün başarılar gösteren kişilere veriliyor.

Suu Çii, 1999'da layık görüldüğü Dublin Özgürlük Nişanı'nı 2012 yılında alabilmişti.

Benzer bir karar da yine geçen ay İngiltere'deki Oxford Belediye Meclisi tarafından alınmıştı. Oxford Belediye Meclisi, "azınlıktaki Arakanlı Müslüman nüfusunun baskı altına alınması karşısında hiçbir şey yapmadığı gerekçesiyle" Suu Çii'ye verdiği "Oxford Özgürlük Nişanı"nı geri alınmasını kararlaştırmıştı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.
Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müslümanları öldürüp, Kudüs'ü sattılarMüslümanları öldürüp, Kudüs'ü sattılar'Ilımlı İslam' projesinin yeni taşeronu Suud yönetimi, Kudüs için ABD ve İsrail'e tek laf edemedi. İİT İstanbul zirvesine katılmayan Kral ile oğlu, toplantı sürerken kan döktü.
Türk özel kuvvetleri eğitti! 5 bin polis şehirdeTürk özel kuvvetleri eğitti! 5 bin polis şehirdeFırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Cerablus’ta hayat Türkiye’nin yardımları ile normale döndü.
Geri alınması bekleniyordu! Karar verildiGeri alınması bekleniyordu! Karar verildiİrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi Myanmar Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye verdiği "Dublin Özgürlük Nişanı"nı geri alma kararı verdi.
Suudi gazetesinden skandal röportajSuudi gazetesinden skandal röportajSuudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi uzun bir röportaj yaptığı PKK'lı teröristi, 'PKK'nın Dışişleri Bakanı' olarak nitelendirdi.
ABD'den Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık amacına bağlıyızABD'den Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık amacına bağlıyızBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlı olduğunu açıkladı.
Direnişin sembol ismi Cüneydi hakkında yeni karar!Direnişin sembol ismi Cüneydi hakkında yeni karar!Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cuneydi’nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından pazartesiye kadar uzatıldı.
  • İsrail'den küstah İİT zirvesi açıklaması13 Aralık 2017 Çarşamba 23:44
  • Gazze'den İsrail'e füze atıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 22:41
  • Yine kudurdu!13 Aralık 2017 Çarşamba 22:39
  • ABD'yi korkutan anons!13 Aralık 2017 Çarşamba 22:37
  • AB ülkesinden Filistin kararı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:00
  • Ermenistan'dan küstah 'Türkiye' açıklaması13 Aralık 2017 Çarşamba 16:43
  • Filistin'de şoke eden manzara! Fotoğrafa dikkat13 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • Kim'den tehlikeli açıklama: Dünyanın en büyüğü olacağız13 Aralık 2017 Çarşamba 13:40
  • Savaş kapıda! Çin inşa etmeye başladı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:20
  • S.Arabistan polis merkezini vurdu! Onlarca ölü var13 Aralık 2017 Çarşamba 13:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri