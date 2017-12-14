Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 02.10'da Balıkesir Gönen-Küpçıktı merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 8.9 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.
14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
- Travesti dehşeti! Ustura ile onu bu hale getirdi..Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indiKaldırımda yürürken maganda kurşunu hedefi olduİşte FETÖ ile Fuller'in kirli ilişkileriYaptığına inanamayacaksınız! Sosyal medya yıkıldıMüslümanları öldürüp, Kudüs'ü sattılarKocası daha fazla dayanamadı! Okey aileyi bitirdiTeröristler PKK hastanesi açtı!Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor!Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:41 Güneş 08:14 Öğle 13:06 İkindi 15:23 Akşam 17:44 Yatsı 19:11
- 6°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- 0°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -1°C Ankara
- 7°C Antalya
- -2°C Artvin
- 6°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 108.153 -0.82
- Altın: 153,903 0.01
- Dolar: 3,8325 -0.13
- Euro: 4,5073 0.05
Balıkesir'de deprem
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Travesti dehşeti! Ustura ile onu bu hale getirdi..18 yaşındaki genç, sokak ortasında bir travestinin usturalı saldırısına uğrayarak ölümden dönüm kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.
İşte FETÖ ile Fuller'in kirli ilişkileriBatı medyasından ilginç analiz: Türkiye’de hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CIA yetkilisi Fuller’le FETÖ lideri Gülen, 12 Eylül darbesinden beri temas halinde...
Yaptığına inanamayacaksınız! Sosyal medya yıkıldıKocaeli'nde ağaçlara ateş eden adam için suç duyurusunda bulunuldu ve işlem başlatıldı.
Kocası daha fazla dayanamadı! Okey aileyi bitirdiİstanbul'da bir çocuk sahibi Nazan ve Gürkan S. çiftinin 23 yıllık evliliğini okey oyunu yıktı.
Teröristler PKK hastanesi açtı!TSK’nın operasyon hazırlığına karşı harekete geçen PKK, Afrin’de hastane açtı. Örgüt elebaşlarının da katıldığı açılışta, hastanenin PKK’lılara hizmet vereceği açıklandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi
- Kaldırımda yürürken maganda kurşunu hedefi oldu
- Kapalı cezaevinde bir mahkum yangın çıkardı
- Göktaşı yağmuru büyük bir ilgiyle izlendi
- 22 şüpheliden 19'u tutuklandı
- Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı
- Açlıktan bitkin düştü! Vatandaş şefkat gösterdi
- 1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok
- Kocasını döven kadına elektronik çare!
- Karı-koca kavgası dehşete dönüştü!
- Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girdi
- Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.