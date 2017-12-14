Türk özel kuvvetleri eğitti! 5 bin polis şehirde

Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Cerablus’ta hayat Türkiye’nin yardımları ile normale döndü.

Önce DAEŞ ardından PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütleri tarafından işgal edilerek Türkiye için büyük tehlike oluşturan Suriye’nin Cerablus kentinde güvenlik tamamen sağlandı. 216 gün süren Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Cerablus’ta sağlık ve eğitim hizmetleri bir yıldır kesintisiz olarak veriliyor. Cerablus halkı Türkiye’nin yardımlarıyla normal hayata döndüklerini belirtirken Kobani, Azez ve Membiç gibi çevre kentlere kaçanlar da geri döndü.

Yedi yıl süren iç savaşın ardından terör örgütlerinin işgaliyle tamamen yıkılan Suriye’nin Cerablus kenti, Türkiye’nin girişimleriyle ayağa kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda 243 yerleşim birimini kapsayan toplam 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı, 2 bin 500 DAEŞ üyesi etkisiz hale getirildi. Bölgenin terör örgütlerinden tamamen temizlenmesiyle harekete geçen Gaziantep Valiliği, sınır komşusu Cerablus’ta hayatın eski günlere dönmesini sağladı. Genelkurmay Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Valiliği’nin düzenlediği basın turunda Cerablus’un yeniden inşa süreci anlatıldı.

Kitlesel göç yaşattı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinin beş kilometre yakınındaki Cerablus’a girişler, Karkamış Gümrük Kapısı’ndan yapılıyor. Suriye’nin en kuzeyindeki ilçede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne komando ve jandarma birlikleri 24 saat görev yaparken, tüm yardımları Gaziantep Valiliği Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi organize ederek dağıtıyor. Gaziantep Valiliği Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, “Fırat Kalkanı öncesinde terör örgütleri DAEŞ ile PKK/PYD/YPG tarafından bölgenin güvensiz hale getirildiğini anımsattı.

38 bin kişinin yaşadığı Cerablus il merkezinde insan sayısı 2 bine kadar düştü. Terör örgütlerinin temizlenmesinin ardından Cerablus Sahra Hastanesi’ni kurduk. Bu hastane 150 sağlık çalışanı ile günde bin hastaya hizmet veriyor. Ameliyat dahil her operasyon yapılabilmesi bizi mutlu ediyor. AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının da katkısıyla bölgede gıda ve insani yardım malzemeleri dağıtılıyor. Şimdiye kadar 12 bin TIR insani yardım malzemesi Cerablus’a dağıtıldı” dedi.

5 bin polis eğitildi

Yüz okulda yaklaşık 30 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Aksanyar, yerel yönetim olarak Mahalli Meclisi’nin kurulduğunu, halkın yerel yönetime katılımının sağlandığını belirtti. Güvenliğin sağlanması için Türk polis teşkilatı uzmanlarının Cerablus’a gelerek 5 bin polisi eğittiklerini belirten Aksanyar, “30’u kadın olan polislerin girişimleriyle şehrin güvenliği her geçen gün artıyor. Türkiye’nin desteğiyle bu bölgede güvenin barışın, huzurun yaygınlaşmaya başladığı bir kent haline geldi. İlçe merkezinde 45 bin, ilçe genelinde 150 bin kişi yaşıyor. Bölge ise 1,5 milyona hitap ediyor. Ama asıl önemlisi bölgenin güvenli olmasıyla Türkiye’ye gelen 55 bin Cerabluslu kentlerine döndü” dedi.

Ameliyat bile yapılıyor

- Cerablus Sahra Hastanesi’nde günlük ortalama bin hasta muayene edilirken ameliyat dahil tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor. Hastalar gerekli görüldüğü durumlarda Türkiye’deki hastanelere sevk ediliyor.

- İlçede ayrıca yetim çocuklara yönelik Yetim Destek Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi de yer alıyor. Merkezde yaklaşık 200 çocuğa destek sağlanıyor.

- Güvenlik ve asayiş hizmetleri, oluşturulan polis gücü tarafından sağlanıyor. Türkiye’de eğitim verilen polisler, ilçede kurulan merkezler ve kontrol noktalarıyla güvenliği sağlıyor. Kadınlar da polis teşkilatında görev alıyor.

- Günlük hayat hareketli. İş yerlerinin tamamı açık, halk çarşıda alışveriş yapıyor. İlçe genelinde birçok binanın yapımına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Milliyet