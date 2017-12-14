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Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor!

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Rusya savunma şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov S-400 savunma sisteminin kurulmasından önce Türkiye ile askeri-teknik işbirliği anlaşmasının imza edileceği açıklandı
Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor!
Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor! Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor! Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyaretinde, S-400 orta-yüksek irtifa hava savunma sisteminin tedariki konusunda önemli mesafe kat edildi. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Rusya, toplam 4 bataryayı Türkiye’ye hemen vermeye hazır ve istekli çünkü Rusya Kırım-Karadeniz- Türkiye-Suriye aksında hava güvenliği sağlamayı, Ortadoğu ve Suriye’deki entegre stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye açısından S-400’lerin üstleneceği misyon daha acil ve kritik. Türkiye, S-400’lerle ABD/ CENTCOM’un, YPG ile birlikte Suriye’deki operasyonlarını kesmeyi, terörle mücadelesinde ABD’nin TSK’ya havadan yapabileceği blokajı, sinyal ve elektronik harp yoluyla buradan gelecek dolaylı tehdidi önlemeyi amaçlıyor. CENTCOM, YPG’ye Suriye’de önemli hava desteği sağladığı gibi TSK’yı kısırlaştırma amaçlı teknik-istihbari vasıtalarla da terör örgütüne destek veriyor. Maddi, istihbari, teknolojik ne kadar araç varsa ABD, PKK/YPG aparatı üzerinden kullanıyor.

Rusya savunma şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov S-400’lerin 2019’a kadar Türkiye’ye verileceğini ifade ederken, savunma sisteminin kurulmasından önce Türkiye ile askeri-teknik işbirliği anlaşmasının imza edileceği açıklandı.

ÖNCE SURİYE SINIRINA

Bu anlaşmanın imzalanması sadece S-400’lerin satışını mı kapsıyor, zaman içinde belli olacak ancak askeri-teknik işbirliği anlaşması şu anlama geliyor: “Rusya S-400’lerin teslimatından önce Türkiye’de askerini konuşlandıracağı üs talep edebilir. Rus askerinin nerede konuşlanacağı, S-400’lerin nerelere yerleştirileceği, tahmini görev süresi ve diğer detaylar, bu anlaşmaya yazılacak. S-400’lerin ilk 2 bataryası Suriye sınırına, 1’i Akdeniz’e doğru; diğerleri Marmara-Boğazlar-Ege-Karadeniz güvenliği için konuşlandırılacak.”

S-400’ler, Türkiye’nin hava savunma sistemini oldukça güçlendirecek, kapasitesini artıracak. Yerli İHA ve SİHA üretip bunları terörle mücadelede etkili kullanan TSK, S-400’lerle bu avantajını sürdürdüğü gibi havadan gelebilecek riskleri ve kısırlaştırma girişimlerini bertaraf edebilecek. Daha önce Yunanistan ve İran’a S-300 satan Rusya, askeri liman, askeri havalimanı ve bazı askeri geçiş hakları sağlamıştı. Türkiye’den de benzer talepleri olabilir. S-400’lerin korunması için de bazı ek savunma sistemleri de kurulması gerekiyor. Özellikle denizaltından ateşlenen füzelere karşı radar ve ek savunma sistemlerini de öncelikli Rusya tedarik edecek. S-400’lerin kaynak kodları, dost-düşman ayrımı gibi detaylar da çok önemli.

RUSYA’NIN FÜZELERDE MOTİVASYONU YÜKSEK

Rusya, askerlerini çekeceğini açıklasa da üsleri ve yeni askeri anlaşmalarıyla Ortadoğu ve Suriye’de dantel gibi ördüğü bir entegre strateji izliyor; Mısır’la hava sahalarının ve hava üslerinin karşılıklı kullanımına ilişkin bir anlaşma yaptı. ABD de boş durmuyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rob Manning, Mısır’daki cami saldırısının ardından, “ABD’nin bölgeye müdahale ihtiyacını doğurmuştur” açıklamasını yaptı. Rusya, S-400’lerle birlikte eğer edinebilirse Türkiye’deki üslerini kullanabilecek mi? Bunun için henüz erken ama fiyatın ucuz tutulması, kredili anlaşma, Rusya’nın da S-400’lerle ilgili motivasyonunun yüksek olduğunu gösteriyor. ABD’nin Suriye ve Irak’taki, Ortadoğu’nun genelindeki üslenmeleri dikkate alındığında, S-400’lerin konuşlanması Rusya açısından da kritik ve Rusya’nın savunmasının da devamı niteliğinde.

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