Teröristler PKK hastanesi açtı!

TSK’nın operasyon hazırlığına karşı harekete geçen terör örgütü PKK, Afrin’de hastane açtı. Halep’e bağlı Afrin ilçesinde 5 yıldır işgal unsuru olarak bulunan PKK, sınır hattı ve iç bölgelerde yaptığı saldırı hazırlıklarına 70 yataklı hastaneyi ekledi. Cephede yaralanan PKK’lı teröristleri tedavi amaçlı açılan hastaneden Afrin’de yaşayan siviller faydalanamayacak.

TIBBİ DONANIM ABD VE AVRUPA’DAN

Terör örgütünün Afrin elebaşları tarafından açılan hastane gelişmiş tıbbi cihazlarla donatıldı. ABD ve Avrupa ülkeleri adına faaliyet yürüten dernek ve vakıfların yapımını üstlendiği hastanenin tüm cihaz ve tıbbi donanımı İtalya, Almanya gibi ülkelerden temin edildi ve Erbil üzerinden Afrin’e getirildi.

PKK İÇİN SEFERBER OLDULAR

2011 yılından başlayarak PKK’ya ziraat, demokrasi bilinci, eğitim, sağlık ve benzeri başalıklar altında yardım eden batılı dernekler, Afrin’de açılan PKK Hastanesi için de seferber oldular. Sözde terör örgütüne yardım amaçlı faaliyete giren hastane projesinin öncülüğünü “Syrian American Medical Society” isimli kurum üstlendi.

SAHTE PROJELERLE NAKDİ YARDIM!

Hastanenin inşaat, tıbbı techizat ve personel giderleri “Syrian American Medical Society” isimli kurum tarafından karşılandı. Türkiye, Ürdün ve Erbil hattında 200’den fazla dernek ve vakfın sahte projelerle insani yardım adı altında terör örgütüne yönelik ayni ve nakdi yardımları devam ediyor.

ÖRGÜT, GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Suriye PKK’sı PYD’nin sözde Afrin Komutanı Mahmud Berhidan’ın da katıldığı açılışta Türkiye aleyhine konuşmalar yapıldı. Türkiye’ye tehditler savuran Berhidan, Afrin’de yeni bir seferberlik kararı aldıklarını açıkladı.

Yılmaz Bigen - Yeni Şafak