İşte FETÖ ile Fuller'in kirli ilişkileri

Batı'nın iki yüzlü politikalarını eleştiren Global Research, Türkiye'de hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CIA yetkilisi Graham Fullerile FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bağlarına ilişkin çarpıcı bir yazıya yer verdi.

Yazıda, Fuller hakkındaki iddiaların özellikle ABD'de değersizleştirilmesine karşın, CIA ile FETÖ'nün 12 Eylül darbesi, Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinin istikrarsızlaştırılması, CIA ajanlarının Avrasya'da Gülen okulları aracılığıyla kimliklerini gizlemesi dâhil olmak üzere yaklaşık 40 yıldır birlikte çalıştıklarına dikkat çekildi. Global Research'te stratejik risk danışmanı ve politika uzmanı William Engdahl imzasıyla yayımlanan makaleden satır başları şöyle:

80 DARBESİNİ BİRLİKTE DESTEKLEDİLER:

Fetullah Gülen ile CIA arasındaki bağlar, Gülen'in kontrgerilla denilen, Türk sağ kanat NATO 'Gladio' şebekesinde faal hale getirilmek üzere istihdam edildiği 1980'lere kadar uzanıyor. Kontrgerilla üyeleri bir dizi aşırı sağcı terörist saldırıdan sorumluydular ve ABD destekli kanlı 1980 askeri darbesini kolaylaştırdılar. Fuller, Huffington Post'taki yazısında Gülen hakkında 'Devleti korumak için 1980'de kontrolü askerlerin devralmasını bile destekledi' dedi. CIA, 1990'ların Orta Asya'daki Sovyet sonrası kaosunda, Gülen'i ve onun ılımlı İslam imajını en geniş yıkım ağlarından birini inşa etmek için kullandı. Bu ağ Özbekistan, Kırgızistan ve hatta Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi dahil olmak üzere Türki olarak adlandırılan eski Sovyet Orta Asya bölgesinin tamamını kapsadı.

GÜLEN CIA AJANLARINI SAKLADI

Hain örgütün, tek başına Kırgızistan ve Özbekistan'da 130 CIA ajanına barınak sağladı ve bu CIA 'öğretmenleri' Pentagon'un bir koluna rapor gönderiyorlardı. Eski bir FBI yetkilisi, Gülen'i 'Orta Asya ve Kafkasya'daki CIA operasyonunun ana figürlerinden biri olarak nitelendirdi.



GREEN KART REFERANSI FULLER:

Gülen'in Green Kart başvurusu için hazırlanan tavsiye mektubunda Fuller'in ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz'in imzası vardı.

Sabah