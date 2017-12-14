Kocası daha fazla dayanamadı! Okey aileyi bitirdi

İstanbul'da bir çocuk sahibi Nazan ve Gürkan S. çiftinin 23 yıllık evliliğini okey oyunu yıktı.

Eşinin sürekli Facebook'ta okey oynadığını ileri süren Gürkan S., "Burada diğer oyuncularla mesajlaşıyor. Sadakatsizliğe uğradım. Onurum kırıldı" diyerek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminatlı boşanma davası açtı.

Cevap dilekçesinde "Okey oynamanın neresi sadakatsizlik. Yuvam yıkılmasın diye iki yıldır okey oynamıyorum" diyen Nazan S. ise mahkemeden Gürkan S.'nin açtığı boşanma davasının reddedilmesini talep etti.

Nazan S. aksi durumda eşinin kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle, çocuklarının velayetini ve 100 bin lira manevi tazminat talep etti.