14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi

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Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi
Antalya'da Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezasında indirim yapıldı...
Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi

Manavgat’ta sevgilisi Salim Sarıkaya’yı (31) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgız Aigul Nurbek Kyzy (34), 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Antalya Manavgat’ta, geçen mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya’yı sanayideki işyerinde alkol aldıktan sonra başlayan tartışmanın ardından öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy’ın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aigul Nurbek Kyzy, Rusça tercüman ve bilirkişi, Salim Sarıkaya’nın annesi Emine Sarıkaya ile babası Muhammet Sarıkaya, tarafların avukatları katıldı.

‘Kasten değil’
 
Avukat Hatime Kılınçoğlu, müvekkilinin tanık beyanlarıyla sabit olduğu şekliyle Salim Sarıkaya’ya sadece bir defa bıçak darbesi vurarak sağ kolundan yaraladığını, bunun nedeninin de gördüğü şiddet nedeniyle kendini savunmak olduğunu söyledi. Sanık Aigul Nurbek Kyzy “Bu cinayeti işlemişsem, bilerek böyle bir eylemde bulunmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Aigul Nurbek Kyzy’yı Salim Sarıkaya’yı öldürmekten önce ömür boyu hapse mahkum etti. Olayın haksız tahrik altında işlendiğini belirten mahkeme heyeti, Aigul Nurbek Kyzy’nın cezasını önce 15 yıla, ardından iyi hal ve davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 aya indirdi.

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