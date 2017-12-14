Travesti dehşeti! Ustura ile onu bu hale getirdi..

18 yaşındaki genç, sokak ortasında bir travestinin usturalı saldırısına uğrayarak ölümden dönüm kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Samsun'da garson olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp yanında kardeşi ve arkadaşı ile birlikte evine giden 18 yaşındaki genç, sokak ortasında bir travestinin usturalı saldırısına uğrayarak ölümden dönüm kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlkadım Polis Lojmanları karşısı 100. Yıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Öğretmen evinde garson olarak çalışan Kerem B.(18) yanında kardeşi ve arkadaşı ile birlikte yaya olarak evlerine giderken bakışma yüzünden travesti olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin usturalı saldırısına uğradı. Ensesinin üstü sağ kulağının ise arka kısmından ustura ile yaralanan Kerem B., ölümden döndü. Kanlar içinde kalan Kerem B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kerem B., eve giderken sokakta karşılaştıkları travestinin "niye bakıyorsunuz?" diye kendilerine saldırdığını söyledi. Polis olaydan sonra kaçan travestinin kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.