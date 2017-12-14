Amerika'daki kumpas davasında kritik gelişme

Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, 17 Aralık operasyonun koordinatörü olduğunu beyan eden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın (30) kamu tanığı olarak verdiği ifadeler nedeniyle “yargılamanın hükümsüz kılınması için” mahkemeye başvuruda bulundu.

İFADESİ YANLIŞ VE ÖNYARGILI

Atilla cephesi, Korkmaz’ın tanıklığının Türkiye’den çalınan kısmi polis dosyasına dayandığını ve beyanlarının önyargılı, yanlış ve aşırı olduğunu savundu. Yargılamanın hükümsüz kılınması yolundaki talebin önemine dikkat çeken Berman, başsavcılıktan yazılı olarak cevap istedi. Berman savcılıktan, Korkmaz’ın tanıklığını dayandırdığı bilgilerin nereden ve hangi yolla geldiğini daha ayrıntılı olarak anlatmaları gerektiğini vurguladı.

FBI’DAN 50 BİN DOLAR ALMIŞ

FETÖ bağlantısı nedeniyle polislikten ihraç edilen ve Ağustos 2016’da Türkiye’den yasadışı yollarla kaçan Korkmaz, önceki günkü duruşmada, FBI’dan 50 bin dolar aldığını, ABD’de ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin kirasının ise savcılık tarafından ödendiğini açıklamıştı.

‘CABBAR REZA’ DİYORLARDI

Öte yandan Korkmaz, dünkü duruşmada verdiği ifadede, Hakan Atilla ve eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan arasında 2 Temmuz 2013’de geçen bir konuşmayı anlatırken, “ Reza Zarrab’a aralarında Cabbar diyorlardı. Aralarında şakalaşıyorlardı. Cabbar Reza diyorlardı” dedi.

Hürriyet