'Allah belanı versin’ diyen tanığı arıyor!

2 çocuk annesi Nurgül Eren, aşırı hızlı bir aracın çarpmasıyla can verdi. Sürücü “Kırmızıda geçtim” dedi, sonra inkâr etti. Eren’in eşi şimdi mahkemede ifade vermesi için kazanın ardından sürücüye “Allah belanı versin, bu kadar hızlı gitmek zorunda mıydın?” diyen tanığı arıyor

İzmir Karşıyaka’da 5 Ekim günü saat 07.35’te, MTA’da yönetici asistanı olan Nurgül Eren, Mustafa Kemal Paşa Spor Salonu önünde 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sürücü T.H. tutuklanırken, 39 yaşındaki Eren hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra 112’yi arayarak yardım isteyen sürücü, ilk ifadesinde kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi ancak daha sonra “Geçmedim” diyerek ifade değiştirdi. Eşine çarpan otomobilin aşırı hızlı olduğunu ve kırmızı ışıkta geçtiğini öğrenen makine mühendisi İhsan Eren de sürücünün iddiasını çürütmek için harekete geçti. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Eren, tanıkların ifadelerinden, olayın hemen ardından 40 yaşlarında bir erkeğin, araç sürücüsünün yanına giderek “Allah belanı versin, bu kadar hızlı gitmek zorunda mıydın?” diye tepki gösterdiğini belirledi. Bu kişinin kazayı daha yakından gördüğünü tahmin eden İhsan Eren, sürücüyle tartışan tanığı bulmak için sosyal medyadan yardım istedi.

‘CEZASINI ÇEKSİN’

14 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesini kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan İhsan Eren, şunları söyledi: “Sürücü şu an tutuklu. Ama görgü tanıklarından bazıları kırmızı ışıkta geçtiğini ve hızının yüksek olduğunu söyledi. Şimdi sürücüye bağıran tanığı arıyoruz. Olayı bire bir gören ve hız yaptığını fark eden kişi o. Eğer bulunur, mahkemede gördüklerini anlatırsa olay netleşir. Suçluysa cezasını çeksin.”