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İsrail şimdi de gözünü o ülkeye dikti!

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İstihbarat Bakanı Katz, İran'ın söz konusu ülkede gelişmiş bir füze tesisi inşa ettiğini savunarak "Askeri harekata girişip onlara engel olacağız" dedi.
İsrail şimdi de gözünü o ülkeye dikti!
İsrail şimdi de gözünü o ülkeye dikti! İsrail şimdi de gözünü o ülkeye dikti! İsrail şimdi de gözünü o ülkeye dikti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ülkesine davet ederek gündem olan İsrailİstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Lübnan'da füze tesisi inşa ettiğini ileri sürerek söz konusu yeri vuracaklarını ilan etti.

TEHDİTLER SAVURDU

Suudi Arabistan'ın online haber portalı Elaph'a konuşan Katz, "İran'ın Lübnan'da gelişmiş bir füze tesisi inşa ediyor olduğunu biliyoruz ve üstüne basarak vurgulamak istiyorum bu bizim kırmızı çizgimiz. Her ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz" dedi.

SURİYE'Yİ ÖRNEK VERDİ

İstihbarat bakanı Katz, İran'ın bölgede neler yaptığını İsrail'in çok iyi bildiğini savunarak "Evet, askeri harekata girişip onlara engel olacağız, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak, bu kez tüm Lübnan hedef alınacak" ifadesini kullandı.

LÜBNAN'I TAŞ DEVRİNE ÇEVİRECEKMİŞ

Röportajda İsrail'in 2006'daki savaşta Hizbullah'a karşı yenilerek Lübnan'dan geri çekilmek zorunda kalması da gündeme geldi. 11 yıl önce yaşananları bir piknikle karşılaştıran Katz, "Size söylüyorum, Lübnan'ı taş devrine çevireceğiz" diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki tüm operasyonlarının arkasındaki isim olan İstihbarat Bakanı Katz, Lübnan'a savurduğu tehditlerin ardından ülkesinin savaş istemediğini savundu.

PROTESTOCULARA SERT MÜDAHALE

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla rüzgarı arkasına alan İsrail, bir haftadır onlarca Filistinli'yi gözaltına aldı ve protesto gösterilerine sert şekilde müdahale ediyor.

Suriye'de devam eden iç savaşta defalarca birçok hedefe saldırı düzenleyen Tel Aviv yönetimi, şimdi gözünü Lübnan'a dikmiş gibi görünüyor.

Ortadoğu'da ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran arasında devam eden savaşta İsrail beklendiği gibi Suudi Arabistan'ın yanında saf tutuyor. Suudi Arabistan İsrail’i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu’da İran’ın güçlenmesini bölgesel konjonktür içerisinde kendi menfaatleri için istemiyor.

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