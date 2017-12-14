14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 108.930 0.72
  • Altın: 154,537 0.42
  • Dolar: 3,8239 -0.22
  • Euro: 4,5220 0.33

Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin oldu

»
Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin oldu
Bu yıl dolar karşısında değeri yüzde 1655 artan Bitcoin’in yükselişi, kripto paranın vadeli işlemlere dahil edilmesiyle katlandı.
Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin oldu Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin oldu Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin oldu

 2017’de 17 defa yükseliş rekoru kıran Bitcoin 380 yıllık “lale balonu”nu bile geride bırakarak tarihin en büyük yatırım balonu oldu.

Dünya piyasalarında kripto para çılgınlığı devam ediyor. Başta Bitcoin olmak üzere çok sayıda sanal para getiri bakımından altın ve petrol gibi geleneksel yatırım araçlarını tehdit etmeye başladı. Bitcoin’in hafta başında ABD’nin Chicago Vadeli İşlemler Borsası’nda (CBOE) işlem görmeye başlaması ise gerek Bitcoin ve gerekse kripto paraların farklı bir gözle değerlendirilmeye başlanmasına neden oldu. Sanal dünyanın ardından Wall Street’te de işlem görmeye başlayan Bitcoin’e yönelik talep ise biraz daha artış gösterdi. Son gelişmelerle birlikte bu yıl yüzde 1655 yükseliş kaydeden Bitcoin böylece sadece son yılların değil tüm zamanların en büyük balonu haline geldi.

3 YILDA 64 REKOR

Convoy Investments’in araştırmasına göre 1634-1637 yılları arasında gerçekleşen ve tarihin en büyük yatırım balonu olan Lale çılgınlığı 380 yılın ardından tahtını Bitcoin’e kaptırdı. Gazete Habertürk'ün haberine göre şirketten yapılan açıklamada Bitcoin’in fiyatının sadece bu yıl 17 defa yükseliş rekoru kırdığı, kırılan rekor sayısının son üç yıllık dönemde 64’e ulaştığı belirtildi.

Convoy Investments, Bitcoin’in bu performansıyla “lale balonu”nun aynı zaman dilimindeki çıkışını geride bıraktığını ve böylece ‘tarihin en büyük yatırım balonu’ unvanını aldığını duyurdu. Ancak gelen bilgilere göre Bitcoin sadece bu unvanı almakla yetinmeyip çıtayı da yükseltmeye devam edecek. Yapılan açıklamalarda Bitcoin’in gelecek yılı en az 40 bin dolarlık bir değerden tamamlayacağı ileri sürülüyor. Bazı tahminler ise 100 bin dolara işaret ediyor.

‘LALE ÇILGINLIĞI’ 1637’DE ZİRVE YAPMIŞTI

Tarihe “lale çılgınlığı” dönemi olarak geçen olay, 1600’lü yıllarda Hollanda’da ortaya çıkmıştı. O dönem, lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve ardından sert düşüşü bu şekilde nitelendirildi. 1637’de çılgınlık zirveye ulaşırken, laleye dayalı sözleşmeler yetenekli bir ustanın yıllık gelirinin 10 katına satılmaya başlandı. Tarihteki ilk balon olarak bilinen bu dönem, zamanla varlık fiyatlarının gerçek fiyatlardan sapmasını ifade eden bir terim halini aldı. 

DÜŞÜŞE DE OYNANACAK

Diğer yandan Bitcoin’in vadeli işlemler borsasındaki işlemlerine yön veren Interactive Brokers şirketi bundan böyle Bitcoin’in sadece yükselişine yönelik değil düşüşüne yönelik de işlem yapılmasına izin vereceğini duyurdu. Interactive Brokers Başkanı Thomas Peterffy yaptığı açıklamada yatırımcılara sadece yükselişe yönelik işlem hakkı tanımanın sağlıklı bir fiyat oluşumunu engellediğini belirterek bu adımı atma kararı aldıklarını söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taşeronda büyük oyun!Taşeronda büyük oyun!Yıllardır tartışılan ve yüz binlerce kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmeye başlamasıyla birlikte fırsatçılar da harekete geçti.
Resmen açıklandı! Türk firmasının ortağı olduResmen açıklandı! Türk firmasının ortağı olduAbraaj Group, online seyahat acentası Biletall.com'a azınlık hissedarı oldu.
EBRD'den Türkiye'ye yeni krediEBRD'den Türkiye'ye yeni krediAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk tarım şirketine kredi açmayı değerlendiriyor.
KOSGEB'den büyük destekKOSGEB'den büyük destekİş kurmak, işini büyütmek isteyenlere destek KOSGEB’den geliyor. Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre, farklı programlar sunuluyor.
Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin olduTarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin olduBu yıl dolar karşısında değeri yüzde 1655 artan Bitcoin’in yükselişi, kripto paranın vadeli işlemlere dahil edilmesiyle katlandı.
Yargıtay'dan çifte maaşa retYargıtay'dan çifte maaşa retYargıtay Hukuk Genel Kurulu, SSK’lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınması talebini, ‘2003’te son verilmişti’ diyerek reddetti.
  • Altın fiyatlarında son durum ne? İşte çeyreğin fiyatı14 Aralık 2017 Perşembe 09:50
  • Bu ile turist getirene 6 bin dolar verilecek!14 Aralık 2017 Perşembe 09:48
  • Büyük müjde! Güneydoğu’da 100 bin kişiye iş14 Aralık 2017 Perşembe 08:10
  • BDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 15:26
  • THY'den bir ilk! Yetki alındı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:49
  • MİLGEM'lerin ihracında geri sayım13 Aralık 2017 Çarşamba 13:48
  • "Babayiğit Fund" geliyor!13 Aralık 2017 Çarşamba 12:57
  • Türkiye tüm dünyayı şaşırttı!13 Aralık 2017 Çarşamba 12:52
  • Almanya'da yıllık enflasyonda artış13 Aralık 2017 Çarşamba 12:30
  • Rusya ile yeni kriz!13 Aralık 2017 Çarşamba 12:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri