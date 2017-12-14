Tarihin en büyük yatırım balonu Bitcoin oldu

2017’de 17 defa yükseliş rekoru kıran Bitcoin 380 yıllık “lale balonu”nu bile geride bırakarak tarihin en büyük yatırım balonu oldu.

Dünya piyasalarında kripto para çılgınlığı devam ediyor. Başta Bitcoin olmak üzere çok sayıda sanal para getiri bakımından altın ve petrol gibi geleneksel yatırım araçlarını tehdit etmeye başladı. Bitcoin’in hafta başında ABD’nin Chicago Vadeli İşlemler Borsası’nda (CBOE) işlem görmeye başlaması ise gerek Bitcoin ve gerekse kripto paraların farklı bir gözle değerlendirilmeye başlanmasına neden oldu. Sanal dünyanın ardından Wall Street’te de işlem görmeye başlayan Bitcoin’e yönelik talep ise biraz daha artış gösterdi. Son gelişmelerle birlikte bu yıl yüzde 1655 yükseliş kaydeden Bitcoin böylece sadece son yılların değil tüm zamanların en büyük balonu haline geldi.

3 YILDA 64 REKOR

Convoy Investments’in araştırmasına göre 1634-1637 yılları arasında gerçekleşen ve tarihin en büyük yatırım balonu olan Lale çılgınlığı 380 yılın ardından tahtını Bitcoin’e kaptırdı. Gazete Habertürk'ün haberine göre şirketten yapılan açıklamada Bitcoin’in fiyatının sadece bu yıl 17 defa yükseliş rekoru kırdığı, kırılan rekor sayısının son üç yıllık dönemde 64’e ulaştığı belirtildi.

Convoy Investments, Bitcoin’in bu performansıyla “lale balonu”nun aynı zaman dilimindeki çıkışını geride bıraktığını ve böylece ‘tarihin en büyük yatırım balonu’ unvanını aldığını duyurdu. Ancak gelen bilgilere göre Bitcoin sadece bu unvanı almakla yetinmeyip çıtayı da yükseltmeye devam edecek. Yapılan açıklamalarda Bitcoin’in gelecek yılı en az 40 bin dolarlık bir değerden tamamlayacağı ileri sürülüyor. Bazı tahminler ise 100 bin dolara işaret ediyor.

‘LALE ÇILGINLIĞI’ 1637’DE ZİRVE YAPMIŞTI

Tarihe “lale çılgınlığı” dönemi olarak geçen olay, 1600’lü yıllarda Hollanda’da ortaya çıkmıştı. O dönem, lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve ardından sert düşüşü bu şekilde nitelendirildi. 1637’de çılgınlık zirveye ulaşırken, laleye dayalı sözleşmeler yetenekli bir ustanın yıllık gelirinin 10 katına satılmaya başlandı. Tarihteki ilk balon olarak bilinen bu dönem, zamanla varlık fiyatlarının gerçek fiyatlardan sapmasını ifade eden bir terim halini aldı.

DÜŞÜŞE DE OYNANACAK

Diğer yandan Bitcoin’in vadeli işlemler borsasındaki işlemlerine yön veren Interactive Brokers şirketi bundan böyle Bitcoin’in sadece yükselişine yönelik değil düşüşüne yönelik de işlem yapılmasına izin vereceğini duyurdu. Interactive Brokers Başkanı Thomas Peterffy yaptığı açıklamada yatırımcılara sadece yükselişe yönelik işlem hakkı tanımanın sağlıklı bir fiyat oluşumunu engellediğini belirterek bu adımı atma kararı aldıklarını söyledi.