14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı!

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Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan 2 kardeşin eşleri, Hatay’da yakalandı. Örgüt elemanlarının ABD tahliyesi sonrası Türkiye'ye girdiği anlaşıldı.
Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı!
Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı! Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı! Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı!

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Suriye'den YPGişbirliği ile tahliyesi sonrası ortaya bir gerçek daha çıktı.

Ankara’dan 3 yıl önce Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katılan 2 kadın, terör örgütü Suriye’de toprak kaybettikten sonra kaçak geldikleri Türkiye’de Hatay polisi tarafından yakalandı. 2 eltinin ifadelerinde Türkiye’ye geçiş sürecini detaylı olarak anlatıkları öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki topraklarını büyük ölçüde kaybetmesiyle birlikte örgütten kopuş hızlanırken, Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan örgüt üyeleriyle ilgili Hatay İstihbarat ve TEM ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda, 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ’a katılan Buse F. ile Meral A.’nın bin dolar karşılığında anlaştıkları kaçakçılar tarafından Türkiye’ye getirilmek istendiği tespit edildi. Elti oldukları öğrenilen 2 kadın, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Kadınların kardeş eşlerinin de Suriye’de terör örgütü DEAŞ için savaştıkları belirtildi. 

3 YIL ÖNCE GİTTİLER

İfadesi alınan 2 kadının terör örgütü DEAŞ’a katılma ve ayrılma ile Türkiye’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı bilgi verdiği ifede edildi. Buse F. ifadesinde, “3 yıl önce eşim, eşimin kardeşi ve eltimle birlikte Suriye’ye gittik. En son Suriye’de Cezravi isimli yerleşim yerinde bulunuyorduk. DEAŞ yenilince eşim bizi Türkiye’ye göndermeye karar verdi ve DEAŞ ile PKK’nın tampon bölgesine getirdi. Burada 5 gün kaldık” dedi. 2 eltinin, terör örgütü PYD/ YPG ile DEAŞ’ın yaptığı anlaşma sonucu Rakka’dan TIR’larla tahliye edilen ve görüntüleri yayımlanan DEAŞ’lılar arasında oldukları ileri sürüldü. Tampon bölgede kaldıkları 5 günün ardından buradan alındıklarını belirten Buse F., ASD’li askerlerin kontrolündeki üstü açık, yanları kapalı TIR’lara bindirildiklerini anlattı:

"OTOGARA BIRAKTILAR"

“ABD’nin kontrolündeki çok sayıda kontrol noktasından geçtik. Bunların çoğunda Amerikan askerleri ile PKK’lılar nöbet tutuyordu. PKK’nın kontrolündeki Rakka’ya getirildik. Rakka’da PKK’lılara ait bir evde 5 gün kaldık. Bulunduğumuz evde bizim gibi DEAŞ’tan gelen 30’a yakın kişi vardı. Kaldığımız eve Amerikalı askerler baskın yaptı. Ziynet eşyalarımıza ve paralarımıza el koydular. Türk kökenli kişilerin bulunup bulunmadığını sordular, korktuğumuz için söylemedik. Arama bittikten sonra Amerikalı askerler yine üstü, açık yanları kapalı bir TIR’a bizi bindirdi ve Rakka’dan Menbiç otogarına götürdü.” Otogara bırakıldıktan sonra Türkiye’ye kaçak girdiğini kaydeden Buse F.’nin, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla adliyeye çıkarılan 2 kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HABERTÜRK

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