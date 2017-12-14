Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de Tiryaki Agro Gıda şirketine 20 milyon dolar kredi sağlamayı değerlendiriyor.
Tiryaki Agro Gıda, tarımsal gıda ürünlerinin Türkiye'de üretimi, işlenmesi, saklanması ve ticareti konusunda faaliyet gösteriyor.
20 milyon dolarlık kredi, şirketin 65 milyon dolarlık dönüşüm projesi kapsamında kullanılacak.
Proje, rekabetçi ve katma değerli ürünlerin üretimi üzerine. Karar, 17 Ocak 2018'te çıkacak.
14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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EBRD'den Türkiye'ye yeni kredi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de Tiryaki Agro Gıda şirketine 20 milyon dolar kredi sağlamayı değerlendiriyor.
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