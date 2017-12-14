14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 108.930 0.72
  • Altın: 154,537 0.42
  • Dolar: 3,8239 -0.22
  • Euro: 4,5220 0.33

Türkiye'den ABD'ye stratejik darbe

»
Türkiye'den ABD'ye stratejik darbe
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Direktörü Nihad Awad, Kudüs'e ilişkin İstanbul'da yapılan İİT olağanüstü toplantısının ABD'ye stratejik bir darbe vuracağını söyledi
Türkiye'den ABD'ye stratejik darbe Türkiye'den ABD'ye stratejik darbe Türkiye'den ABD'ye stratejik darbe

Awad, Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesine bağlı Washington merkezli Küresel Politikalar Enstitüsünde (GPI) düzenlenen "Kudüs: Çözüm mü Sorun mu?" başlıklı panelde konuştu.

İsrail'in 1948 yılından sonra Filistinlileri topraklarından sürdüğü bir zaman diliminde ailesinin binlerce Filistinli ile Ürdün'e sığındığını ve kendisinin de bu ülkede bir kampta dünyaya geldiğini belirten Awad, 18 yıl kampta yaşadıktan sonra ABD'ye geldiğini aktardı.

Awad, Amerikan halkının dış politikaya, özellikle Ortadoğu politikasına oldukça yabancı olduğunu dile getirdi.

ABD YÖNETİMİ DÜRÜST DEĞİLDİ

Trump yönetiminin bugün Washington'un uzun süredir benimsediği Filistin politikasından ayrıldığını vurgulayan Awad, "Aslında ABD yönetimi hiçbir zaman dürüst bir aracı değildi. ABD, İsrail işgalini destekledi ve İsrail devletini destekledi, milyar dolarlarla fonladı, İsrail devletine Birleşmiş Milletlerde (BM) kalkan oldu ve İsrail için dünyayı karşısına aldı." dedi.

Nihad Awad, askeri, siyasi ve ekonomik olarak ABD gibi güçlü bir devletin İsrail'i bu kadar savunmasının, "Hristiyan Siyonistler" olarak tanımladığı Evanjelikler gibi bazı Hristiyan grupların, Filistin toprakları işgal edilip bu coğrafyaya Hazreti İsa'nın geleceğine yönelik inançsal beklentilerinden kaynaklandığını ifade etti. Bu inançsal beklentiyi hiçbir kitabi dinin öğretisinin desteklemediğini anlatan Awad, "Bu mantıklı değil. Nasıl olur da Allah sadece etnik olarak spesifik bir kökenden olmamalarından dolayı bir topluma karşı adaletsizliğin uygulanmasını emreder?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de mensubu olduğu Evanjelik Hristiyanların etkisinin yanı sıra Donald Trump'ın Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına yönelik soruşturması ve cinsel taciz suçlamaları gibi skandallarla köşeye sıkıştırıldığını belirten Awad, Trump'ın içerideki baskılardan kurtulmak için böyle bir yola tevessül ettiğine dikkati çekti.

Trump'ın Kudüs kararını "düşüncesizce" ve "tehlikeli" olarak niteleyen Awad, Donald Trump'ın bu adımı atmasını kendi çıkarlarını ABD'nin menfaatlerinin önüne koymak olarak yorumladı.

ABD Başkanı Trump'ın bu kararı alırken kısa bir tepki sürecinin olacağını ancak bölgede İsrail-Filistin barışı için gizli görüşmeler yürüttüğü bazı müttefikleri üzerinden bir barış planı çıkarabileceğini düşündüğünü aktaran Awad, Trump'ın dünyadaki Müslümanları hesap etmediğini kaydetti.

 "İİT TOPLANTISI ABD'YE STRATEJİK BİR DARBEDİR"​

İİT'nin İstanbul'daki toplantısının yansımalarına ilişkin bir soru üzerine Awad, bu teşkilatın 1996 yılında İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ateşe vermesi üzerine İslam Konferansı Örgütü olarak kurulduğunu hatırlattı.

Teşkilatın 57 üyesi ile BM'den sonra en büyük uluslararası örgüt olduğunu ve Türkiye gibi güçlü üyeleri bulunduğunu bildiren Awad, "İİT'nin toplanıp ABD'yi Başkan Donald Trump üzerinden kınaması ABD'ye stratejik bir darbedir." yorumunu yaptı.

Ürdün'ün ilk kez ABD'yi doğrudan açık bir şekilde eleştirdiğini de anımsatan Awad, bu durumun ABD için kayıp olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etmesine ilişkin bir soruya Awad, "Bu bizatihi Trump'ın politikasının bir sonucudur ve karşı tanıma için uluslararası bir kampanya başlatmıştır." karşılığını verdi.

ÇİN VE RUSYA'YI CESARETLENDİRDİ

Uluslararası toplumun Erdoğan'ın çağrısını takip edeceğini söyleyen Awad, Erdoğan'ın bu çağrısının Rusya ve Çin gibi diğer güçleri de ABD'ye karşı cesaretlendireceğini sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Batı Şeria'da büyükelçilik açacakBatı Şeria'da büyükelçilik açacakKuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Nasır, Ramallah'ta büyükelçilik açmak için Filistin yönetimi ile çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptıHamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptıİzzettin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluş yıl dönümü için gerçekleştirdikleri askeri geçit töreni ile gövde gösterisi yaptı. Törende yerli üretim silahlar sergilendi.
Aşiretler devrede! Terör örgütüne karşı bakın ne yapacaklar..Aşiretler devrede! Terör örgütüne karşı bakın ne yapacaklar..Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin görüşmesinden bir gün sonra Suriye’deki 55 aşiretin temsilcisi İstanbul’da toplandı. YPG'yi bitirmek için çalışma başlatıldı.
İsrail Gazze'yi vurduİsrail Gazze'yi vurduİsrail, günün ilk saatlerinde Gazze'de üç ayrı noktaya füze saldırısı düzenledi. İlk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
ABD ordusu sahaya 'siber askerler' gönderecekABD ordusu sahaya 'siber askerler' gönderecekDüşman bilgisayar ağlarına karşı daha aktif bir tutum sergilemek isteyen ABD ordusu, savaş alanına 'siber askerler' göndermeye hazırlanıyor.
İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi!İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi!Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları bugünden itibaren kapalı tutulacak.
  • Türkiye'den ABD'ye stratejik darbe14 Aralık 2017 Perşembe 09:54
  • İsrail şimdi de gözünü o ülkeye dikti!14 Aralık 2017 Perşembe 09:40
  • Amerika'daki kumpas davasında kritik gelişme14 Aralık 2017 Perşembe 09:40
  • Müslümanları öldürüp, Kudüs'ü sattılar14 Aralık 2017 Perşembe 08:50
  • Türk özel kuvvetleri eğitti! 5 bin polis şehirde14 Aralık 2017 Perşembe 08:00
  • Geri alınması bekleniyordu! Karar verildi14 Aralık 2017 Perşembe 07:20
  • Suudi gazetesinden skandal röportaj13 Aralık 2017 Çarşamba 23:56
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık amacına bağlıyız13 Aralık 2017 Çarşamba 23:50
  • Direnişin sembol ismi Cüneydi hakkında yeni karar!13 Aralık 2017 Çarşamba 23:47
  • İsrail'den küstah İİT zirvesi açıklaması13 Aralık 2017 Çarşamba 23:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri