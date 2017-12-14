14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi!

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İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi!
Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları bugünden itibaren kapalı tutulacak.
İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi! İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi! İsrail'den skandal 'Gazze' hamlesi!

İsrail, Gazze Şeridi ile arasındaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Kerm Ebu Salim ticari sınır kapısı ile Erez sınır kapısının son güvenlik gelişmeleri nedeniyle bugünden itibaren kapalı tutulacağını duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün İsrail'e roket atıldığı iddia edilmişti.

Ordu Sözcüsü Adraee, konuya ilişkin açıklamasında, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenlediğini aktarmıştı. 

KALAN İKİ SINIR KAPISI DA KAPATILMIŞ OLDU

Gazze'de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı.

Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

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