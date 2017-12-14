PKK katliamını önleyen takip!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, patlayıcı madde taşıdığı bilgisi alınan bir araç takip edildi.
Takip sonrasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonla durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve karanlıktan faydalanan 1 kişi, ellerindeki poşetleri tarlaya atarak kaçtı.
Tarlaya atılan poşetlerde, 5 kilogram patlayıcı, 24 alıcı, 2 kumanda, 7 telsizli düzenek, 14 alıcı verici devre, 2 saatli düzenek ve 9 elektronik devre ele geçirildi.
Operasyonda, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.