Uydudan takip edilerek yakalandılar!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesinde 10 gün içerisinde 4 otomobilin jantve lastiklerinin çalınması üzerine harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameraları inceleyen polis, görüntülerden, zanlıların 01 DRL 23 plakalı otomobili kullandıklarını tespit etti. Kayıtlarda aracın, oto kiralama şirketinden kiralandığını öğrenen ekipler firmaya gitti.



UYDUDAN TAKİP EDİLDİ

Kiralama şirketi yetkilileri ile görüşen polis, otomobilin Murat A. tarafından kiralandığını öğrendi. Araçta takılı olan 'uydu takip cihazı' verilerini inceleyen polis, otomobilin hırsızlık olaylarının olduğu yerlere gittiğini belirledi. 4 adreste de 30 dakika bekleme yapan otomobilin, olaydan sonra Çukurova ilçesinde bulunan Güzelyalı Mahallesi'ne gittiğini de tespit eden ekipler, Murat A.'yı yakalamak için harekete geçti. Zanlıları suçüstü yakalamak isteyen polis, kiralık otomobili uydu üzerinden takip etmeye başladı. Sivil polisler Murat A. ile Okan K.'yi uzaktan izlemeye aldı. Zanlılar, yine hırsızlık yapmak istedikleri anda yakalandı.



"39 BİN LİRA BORCUM VARDI"

Emniyete götürülen Murat A. sorgusunda, "Karıştığım ölümlü trafik kazasından dolayı, 169 gün cezaevinde kaldım. O kazada ben de yaralandım hastanede 1,5 ay boyunca tedavi gördüm. 39 bin lira borcum vardı ödemeyince hırsızlık yapmak istedim" dedi. Okan K. ile 7 yıllık arkadaş olduğunu da söyleyen Murat A.'nın, "Arkadaşım Okan'a yüksek model otolardan jantları ile birlikte lastiklerini çalacağımı söyledim. Bana yardım etti, kullandığımız aracın içerisinde bulunan bijon anahtarını ve krikoyu yanımıza alarak Okan ile birlikte aracın yanına gittik. Krikoyla aracı yukarı ben kaldırdım. Aracın bijonlarını Okan anahtar yardımıyla söktü. Fakir insanlara zarar vermemek için lüks arabaların lastiğini çaldım" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.