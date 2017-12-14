Eşini bıçaklayan kocadan akılalmaz savunma

Adana'da eşini bıçaklayan adamın sözleri yok artık dedirtti. Sevdiğim için bıçakladım...

Yakalanan kocanın, "Benden ayrılmak isteyince bıçakladım kanı görünce kendime geldim hemen ambulans çağırdım. Onu çok sevdiğim için bıçakladım" dediği öğrenildi

Adana'da şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen ve iki kez evden uzaklaştırma cezası alan koca, uzaklaştırmanın bittiği gün eve gidip eşini 10 yerinden bıçakladı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırıncılık yapan Hüseyin Ö. (37) 8 yıl önce Kevser Ö.'yle evlendi. Bu evlilikten 2 çocukları olan çift arasında 1.5 yıl önce koca eve bakmadığı için tartışmalar çıktı. Tartışmalar sonunda koca kadına şiddet uygulamaya başladı. Son zamanlarda şiddet işkenceye dönüşünce kadın polise giderek şikayetçi oldu. Aynı zamanda da boşanmak için başvuru yaptı. Bu arada kocaya evden uzaklaştırma cezası verildi.

OLUMSUZ YANIT ALINCA DEHŞET SAÇTI

Uzaklaştırma bitince koca tekrar gelip şiddet uygulayınca kadın bir kez daha şikayetçi oldu. Bunun üzerine ikinci kez uzaklaştırma cezası verildi. Hüseyin Ö. ikinci uzaklaştırma kararının bittiği gün eşiyle konuşmak için eve gitti. Barışmak istediğini söyleyen Hüseyin Ö., Kevser Ö.'den olumsuz yanıt alınca eline aldığı bıçakla eşini bıçaklamak istedi. Kevser Ö., eşine boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyince elindeki bıçağı aldı. Bir süre karı koca ve çocuklar kahvaltı yaptı. Ancak kahvaltı yaparken yine boşanmaktan laf açılınca sinirlenen koca bu kez eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören öfkeli koca pişman olunca 112 Acil Servis'e haber verdi ve evden kaçarak kayıplara karıştı.

Kevser Ö., ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği öfkeli kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikeyi atlatan genç kadının tedavisi sürerken, Hüseyin Ö. yakalandı.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Hüseyin Ö.'nün, "Kendisinden bir şans daha istedim. Barışmayı kabul etmeyince öfkeden deliye döndüm ve bıçakladım. Kan aktığını görünce pişman oldum ve ambulans çağırdım. Onu çok sevdiğim için bıçakladım" dediği öğrenildi.