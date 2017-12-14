14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 108.930 0.72
  • Altın: 154,537 0.42
  • Dolar: 3,8239 -0.22
  • Euro: 4,5220 0.33

Operasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

»
PKK'ya düzenlenecek operasyonlar öncesi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Operasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Operasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Operasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Operasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı. Valilik, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemelerini de ele geçirmek maksadıyla düzenlenecek operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen Kulp ilçesine bağlı olan Yaylak köyü ve Simetok, Derik ile Licikasim mezralarında 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eşini bıçaklayan kocadan akılalmaz savunmaEşini bıçaklayan kocadan akılalmaz savunmaAdana'da eşini bıçaklayan adamın sözleri yok artık dedirtti. Sevdiğim için bıçakladım...
Operasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildiOperasyon başlıyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildiPKK'ya düzenlenecek operasyonlar öncesi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Uydudan takip edilerek yakalandılar!Uydudan takip edilerek yakalandılar!Adana'da, aynı marka ve model 4 otomobilin jant ve lastiklerini çalıp satan 2 kişi uydudan takip edilerek yakalandı.
Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar!Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar!Türkiye, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermek ve acil ihtiyaçların karşılanması için yaklaşık 10 milyon dolar hibe sağlayacak.
Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı!Ankaralı eltiler ABD sayesinde Türkiye'ye sızdı!Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan 2 kardeşin eşleri, Hatay’da yakalandı. Örgüt elemanlarının ABD tahliyesi sonrası Türkiye'ye girdiği anlaşıldı.
Travesti dehşeti! Ustura ile onu bu hale getirdi..Travesti dehşeti! Ustura ile onu bu hale getirdi..18 yaşındaki genç, sokak ortasında bir travestinin usturalı saldırısına uğrayarak ölümden dönüm kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.
  • İşte FETÖ ile Fuller'in kirli ilişkileri14 Aralık 2017 Perşembe 09:10
  • Yaptığına inanamayacaksınız! Sosyal medya yıkıldı14 Aralık 2017 Perşembe 09:00
  • Kocası daha fazla dayanamadı! Okey aileyi bitirdi14 Aralık 2017 Perşembe 08:40
  • Teröristler PKK hastanesi açtı!14 Aralık 2017 Perşembe 08:30
  • Ortadoğu’da yeni bir dönem başlıyor!14 Aralık 2017 Perşembe 08:20
  • Ankara'da dev kurumun genel müdürü görevden alındı14 Aralık 2017 Perşembe 07:40
  • Balıkesir'de deprem14 Aralık 2017 Perşembe 07:30
  • Fatih'te operasyon! 2 kişi gözaltına alındı13 Aralık 2017 Çarşamba 22:45
  • Türkiye'den görülmemiş atak...13 Aralık 2017 Çarşamba 22:40
  • Fed faiz kararını açıkladı13 Aralık 2017 Çarşamba 22:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri