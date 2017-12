Mustafa Tuna: Gökçek'e herkes karşı çıktı!

Görevdeki birinci ayını dolduran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, merak edilen konularda açıklamalar yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önemli açıklamalar yaptı. Merak edilen pek çok soruyu cevaplayan, Başkent'i nasıl yöneteceğinin ipuçlarını veren Başkan Tuna, "Kişiye özel ranta izin veremeyiz" dedi.

İşte Tuna'nın açıklamaları:

"KASAYI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Göreve geldikten sonra, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla ilgili bilgiler aldığını belirten Tuna, Büyükşehir'in gelirlerini artırıcı önlemler alacaklarını belirtti. Tuna, belediyenin borç durumuyla ilgili soruya, "Bütçe açısından rahat olanını ben duymadım. Herkes sıkıntı yaşıyor. Biz de kasayı toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak" dedi.

"ANKAPARK İÇİN ELİMİZİ SIKAN YOK"



Ankapark için yatırımcı arandığını yineleyen Tuna, temaparkın profesyoneller tarafından işletilmesi gerektiğini söyledi. "Şu anda elimizi sıkan birisi yok, bekliyoruz" diyen Tuna, şöyle devam etti:

"Burayla ilgili proje hazırlayacak birisini bekliyoruz. 'Ankapark'ın tam kapasite çalıştığında 3 bin kişinin istihdam edilmesi gerekiyor' diyorlar. İşi bilen profesyonel ekip tarafından yönetilmesi lazım"

"BELEDİYE İŞLETEMEZ"



"Yatırımcı bulunamaması durumunda Ankapark'ı belediye işletecek mi?" sorusuna Tuna, "Belediye nasıl işletsin?" cevabını verdi.

Tuna şöyle devam etti:

"Talip çıkmayacağı yönünde karamsar düşünmemek lazım. Olur, inşallah. Bir inşaat yaparsın, daha bitmeden gelip 'Satıyor musunuz?' diye sorarlar. Burada da bir inşaat var ama gelip soran oldu mu? Ben görmedim."



Yatırımcı adaylarının, belediye tarafından bir garanti ya da sübvansiyon istemesi durumunda bunu vatandaşa soracağını söyleyen Başkan Tuna, "Otobüsleri sübvanse ediyoruz. Çünkü sosyal bir iş, bizim birincil görevimiz. Burada da sübvanse edelim mi, etmeyelim mi? Sonuçta bu ekmek parasına gitmek gibi bir mevzu değil. Biraz daha keyfi bir durum" dedi.

"KİŞİYE ÖZEL RANTA İZİN VEREMEYİZ"



Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir imar yönetmeliği hazırlığında olduklarını belirten Tuna, kamu ihtiyacı olmadıkça emsal artışı yapılmayacağını söyledi. Tuna, dikey mimari konusunu çikolata örneğiyle şöyle açıkladı:



"Hayatta çikolata yiyemem diyemezsin. Rejim yapan insan bile güzel bir çikolata gördüğünde yer. Ama her gün çikolata da yenmez, zarar verir. Her zaman, her yere yüksek bina da kenti bozar. Doğru ve uygun yerlere yapılmalı. Kentsel dönüşüm alanıdır, yüzlerce kişiyi ilgilendirir, o zaman olur. Ama, kişiye özel ranta izin veremeyiz. Etrafı dubleks binalar olan bir parsel var, ortada bir tane yüksek bina. Bu olmaz. Olursa ne olur? Cebinden çıkarıp çikolatayı yemiş, etrafındakiler de ona bakmış olur. Çikolatayı ya beraber yiyeceğiz ya sen de yemeyeceksin."

"GÖKÇEK'E HERKES KARŞI ÇIKTI"



Kendisinden önce 23.5 yıl Büyükşehir'i yöneten Melih Gökçek'in yaptığı yatırımlarda mahkeme süreçleriyle çok uğraştığını belirten Tuna, "İlk yıllarında yapılmayanı yapıyordu. Sosyal olarak örnek işler yaptı. Bu işleri yaparken de mahkeme süreçleriyle çok uğraştı. Bir şey yapacaksa herkes karşı çıktı. Ciddi bir yatırım yapmasına, sebeplerini detaylı olarak bilemem ama mahkemelerle hep engel olundu. Çok daha verimli çok daha kalıcı yatırımlar yapabilirdi" dedi.



"HER GÖRÜŞE AÇIĞIM"



Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna geldiğinden beri 'ortak akıl vurgusu' yapan Başkan Tuna, "İnsanlar benimle aynı düşüncede olmak zorunda değil. Herkese adaletli davranınca ben huzurlu olurum. Her türlü görüş ve kanaate açığım. Netice de şehir hepimizin" dedi.

Milletin imkanlarını milletin hizmetine adaletli bir çekilde sunmanın görevleri olduğunu belirten Tuna, herkesin derdiyle ilgilenmesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.

