KOSGEB'den büyük destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sermayesi yetmeyen veya işini büyütmek isteyen esnaf ve KOBİ'lerin yanında yer alıyor. KOSGEB, karşılıksız ya da düşük faizli destekler sunuyor. KOBİ'ler idarenin sunduğu, farklı destek programlarından ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerek faydalanabiliyor. Şuan kuruluş tarafından 13 farklı program dahilinde destek veriliyor.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI:

32 saatlik eğitim sonucunda 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz olarak uygulanıyor. 2018 yılında bu desteğin 70 bin lira hibe 120 bin lira faizsiz kredi veya 100 bin lira hibe, 200 bin lira sıfır faizli krediye çevrileceği öngörülüyor.

GENEL DESTEK PROGRAMI:

Proje hazırlama konusunda eksik olan KOBİ'ler için uygulanan bu program bölgelere ayrılmış durumda. 1-2-3- 4'ncü bölgeler için ayrı ayrı destek veriliyor.

İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK:

KOBİ'lerin ortaklığına yönelik hazırlanan KOSGEB desteğinin üst limiti 1 milyon lira. Bunun 300 bin lirası hibe. 700 bin lirası ise faizsiz kredi şeklinde geri ödeniyor.

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI:

Destek üst limiti 150 bin lira olup, sorunların projelendirilerek KOSGEB'den destek istenmesi sonucunda ödeniyor.

KOBİGEL GELİŞİM DESTEK PROGRAMI:

En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen programda, KOBİ'lerin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

2018 YILI ARGE İNOVASYON VE ENDÜSTRİ DESTEĞİ:

İnovasyon ve Ar-Ge bilim kategorisi; teknoloji ve yeni buluşlara yönelikken, endüstri kategorisi ise yeni bir ürünün üretimini amaçlayan KOBİ'lere destek sağlamakta.

TEKNOPAZAR:

12 ay süresince devam edecek olan TEKNOPAZAR programı teknolojik ürün üreten firmalar için can suyu niteliğinde. Program 150 bin lira hibe desteği sağlıyor. Bunun 100 bin lirası yurt dışı için, 50 bin lirası ise Türkiye'de ki pazarlama faaliyetleri için ayrılıyor.

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI:

2 programdan oluşuyor ve bunlardan birincisi Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma iken ikincisi ise Uluslararası Hızlandırıcı Program olarak gruplandırılıyor. Kurma programının süresi 5 yıl. Destek üst limiti ise kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar. Hızlandırıcı programda süre 3 yıl, destek tutarı 60 bin dolar.

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI:

KOSGEB'in esnaf ve KOBİ'lere yönelik bu desteği, sermaye piyasalarından fon temin edilmesi ve borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması amacıyla verilmektedir. Destek limiti 100 bin lira.

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI:

Esnafın ve meslek kuruluşlarının proje çağrılarında, 36 ay süreli program dahilinde 150 bin lira hibe verilmektedir. Personelin seyahat masrafları ve maaşları, yeni makinelerin satın alınması veya kiralanması ile birlikte KOSGEB'in esnafa sunduğu her çeşit hizmet alımı için kullanılabilmektedir.

LABORATUVAR HİZMETLERİ:

KOSGEB tarafından Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun illerinde bulunan İletişim Merkezleri'nde toplam 9 ilde 11 adet laboratuvarla esnafa ve KOBİ'lere destek sağlanmakta.

KOBİ'YE KARŞILIKSIZ 7 MİLYON LİRA

KOSGEB, Stratejik Ürün Destek Programı ile KOBİ'lere 5 milyon lira destek verecek. Desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. İşletmelere, desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25'i kadar erken ödeme yapılabilecek. Destek üst limiti bazı stratejik ürünlerde 10 milyon liraya kadar çıkarılabilecek. İthalata karşı yerli ürün seferberliği kapsamında 9 stratejik alan desteklenecek.

SIFIR FAİZLİ İŞLETME DESTEĞİ:

2017'de 400 binden fazla işletme sahibine 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlandı. Desteğe başvurmak isteyenlerin KOBİ beyannamelerini güncel tutmaları ve çağrı ilanlarını takip etmeleri öneriliyor.