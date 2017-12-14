Rus futbolcu bu sezon ligde 14 maçta forma giydi. Bu maçların tamamına ilk 11'de başlayan Neustadter, 1227 dakika sahada kalarak tüm arkadaşlarını geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ise ligde 1085 dakika oynamıştı. Şimdiden geçen sezonki süresinin çok üzerine çıktı.
Neustadter, bu sezon idmanlardaki farklılığın çıkışında önemli bir unsur olduğunu ifade ediyor. Almanya'da oynadığı dönemlerdeki antrenman sistemlerine benzer şekilde çalıştıklarını belirten Fenerbahçe'nin savunmacısı artık daha güçlü olduklarını vurguladı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Roman Neustadter, 15 Süper Lig maçının 14'ünde şans buldu. Tecrübeli futbolcu rakip ağları iki kez havalandırırken, 3 sarı kart gördü.
14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
- Olay iddia! Her şeyi Fatih Terim kurguladı!Batı Şeria'da büyükelçilik açacakCenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptıAşiretler devrede! Terör örgütüne karşı bakın ne yapacaklar..Eşini bıçaklayan kocadan akılalmaz savunmaValbuena performansıyla büyülediTaşeronda büyük oyun!Resmen açıklandı! Türk firmasının ortağı olduNeustadter'e Kocaman'ın eli değdi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:41 Güneş 08:14 Öğle 13:06 İkindi 15:23 Akşam 17:44 Yatsı 19:11
- 11°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -14°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 0°C Ankara
- 11°C Antalya
- 4°C Artvin
- 7°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 108.930 0.72
- Altın: 154,537 0.42
- Dolar: 3,8239 -0.22
- Euro: 4,5220 0.33
Neustadter'e Kocaman'ın eli değdi
Rus futbolcu bu sezon ligde 14 maçta forma giydi. Bu maçların tamamına ilk 11'de başlayan Neustadter, 1227 dakika sahada kalarak tüm arkadaşlarını geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ise ligde 1085 dakika oynamıştı. Şimdiden geçen sezonki süresinin çok üzerine çıktı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Olay iddia! Her şeyi Fatih Terim kurguladı!Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim-Bosna Hersek görüşmesinin bir kurgu olduğunu iddia etti.
Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edilen Cenk Tosun için teklifleri bekleyen Beşiktaş, 'Tosun Paşa'nın ayrılması halinde yerine alacağı ismi de belirledi.
Valbuena performansıyla büyülediMathieu Valbuena, Adana Demirspor karşılaşmasında gösterdiği performans ile adeta 'ben bu takımın değişilmez oyuncusuyum' dedi.
Neustadter'e Kocaman'ın eli değdiFenerbahçe'de şu ana kadar en çok süre alan isim, geçen sezon alternatif oyuncu olarak görülen Roman Neustadter oldu.
Şenol Güneş'ten 3 isme kesikŞenol Güneş son haftalarda beklentilerin altında kalan oyuncuları kulübeye çekecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Oğullarını evlendirmeye geldiler ama..
- PKK katliamını önleyen takip!
- Bir taş yüzünden hayatı karardı
- 'Allah belanı versin’ diyen tanığı arıyor!
- Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi
- Kaldırımda yürürken maganda kurşunu hedefi oldu
- Kapalı cezaevinde bir mahkum yangın çıkardı
- Göktaşı yağmuru büyük bir ilgiyle izlendi
- 22 şüpheliden 19'u tutuklandı
- Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı
- Açlıktan bitkin düştü! Vatandaş şefkat gösterdi
- 1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.