Neustadter'e Kocaman'ın eli değdi

Fenerbahçe'de şu ana kadar en çok süre alan isim, geçen sezon alternatif oyuncu olarak görülen Roman Neustadter oldu.

Rus futbolcu bu sezon ligde 14 maçta forma giydi. Bu maçların tamamına ilk 11'de başlayan Neustadter, 1227 dakika sahada kalarak tüm arkadaşlarını geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ise ligde 1085 dakika oynamıştı. Şimdiden geçen sezonki süresinin çok üzerine çıktı.



Neustadter, bu sezon idmanlardaki farklılığın çıkışında önemli bir unsur olduğunu ifade ediyor. Almanya'da oynadığı dönemlerdeki antrenman sistemlerine benzer şekilde çalıştıklarını belirten Fenerbahçe'nin savunmacısı artık daha güçlü olduklarını vurguladı.



Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Roman Neustadter, 15 Süper Lig maçının 14'ünde şans buldu. Tecrübeli futbolcu rakip ağları iki kez havalandırırken, 3 sarı kart gördü.