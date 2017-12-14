Taşeronda büyük oyun!

Yıllardır tartışılan ve yüz binlerce kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmeye başlamasıyla birlikte fırsatçılar da harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta taşeronların kadroya alınacağına ilişkin müjdesi bazı fırsatçıları harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron düzenlemesine ilişkin tarih açıklamamasını fırsat bilen başta belediyeler olmak üzere kamu kurumları çok sayıda kişiyi taşeron olarak işe almaya başladı. Hükümet yasanın tarih sınırını 4 Aralık 2017 olarak belirlemeyi planlıyor.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçiler ile ilgili müjdeli açıklama geldi. Erdoğan "Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler" demişti.

SABAH