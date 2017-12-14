Valbuena performansıyla büyüledi

Sezon başında Fransa'nın Lyon takımından transfer edilen Valbuena sarı lacivertlilerin uzun yıllardır orta sahada çektiği sıkıntıya çare olacak gözüyle bakılıyordu.

Fakat sezon başladıktan sonra, özellikle son haftalarda teknik direktör Aykut Kocaman Fransız futbolcuyu ilk 11'de başlatsa da oyunun ilerleyen dakikalarında Valbuena yerini başka bir futbolcuya bırakıyordu. Hatta bu durum geçmiş yıllarda yaşanan Alex-Aykut Kocaman krizi ile bir görülüyordu. Valbuena ilk olarak 11 başladığı Beşiktaş maçında 69'uncu dakikada oyundan çıkarıldı. 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde yapılan bu değişiklik o tarihte bir sorun gibi görülmezken, derbiyi takip eden 5 maçta da Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alındı. Bu 5 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 9 puan kaybetmesi ve takımın yıldız ismi Valbuena'nın sürekli oyundan alınması teknik direktör Aykut Kocaman'a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri oldu. Ligde oynanan son 3 karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna dahil olan Valbuena, Kasımpaşa karşılaşmasında 67'nci dakikada oyuna girip, 81'inci dakikada takımına bir gol kazandırdı.



Fransız futbolcu Mathieu Valbuena özellikle dün Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kalitesini ortaya koydu. Kadıköy'deki ilk karşılaşmada 1 asist yapan ve 68'inci dakikada oyundan alınan Fransız yıldız, rövanş karşılaşmasında ise tam bir futbol gösterisi yaptı. Fransız futbolcu atılan 4 golün tamamına katkı verirken, 3 asist 1 gol ile gecenin yıldızı oldu.



2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosunda bulunmak isteyen Mathieu Valbuena'nın Fenerbahçe'de düzenli forma fırsatı bulamaması durumunda devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve bu hedef doğrultusunda görüşmeler yapması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.