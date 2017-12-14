14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Hükümetten kritik açıklama! Tarih verildi

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, aralıktan itibaren yılın ilk çeyreği boyunca enflasyonda düşüş trendi beklediklerini söyledi.
Hükümetten kritik açıklama! Tarih verildi
Hükümetten kritik açıklama! Tarih verildi Hükümetten kritik açıklama! Tarih verildi Hükümetten kritik açıklama! Tarih verildi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Meclis Genel Kurulu'nda enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Alınan tedbirlerin ardından yılın ilk çeyreğinde enflasyonun düşüş trendine gireceğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:
 
"Enflasyon bu sene gerçekten özellikle liranın değer kaybı petrol fiyatlarındaki artış ve önemli ölçüde de gıda fiyatlarındaki katılıktan dolayı çift haneye çıkmıştır. Enflasyon sorununu biz önemsiyoruz. Enflasyonla mücadele, enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzdeki dönemde inanıyoruz ki; lirada göreceli bir istikrar, gıda komitesinin çabaları, Merkez Bankamızın çabaları sayesinde enflasyon tekrar düşüş trendine girecektir ve bu düşüş trendinin aralıktan başlayıp yılın ilk çeyreğinde hızlanmasını bekliyoruz"

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