ABD 'masaya oturabiliriz' dedi! Harekete geçtiler

Rusya Savunma Bakanlığı heyeti, askeri faaliyetleri görüşmek için Kuzey Kore'ye gitti.

Rusya'nın Pyongyang elçiliğinin Facebook sayfasında duyurduğu haberde, Rusya- Kuzey Koreaskeri heyeti, iki ülke tarafından 2015 yılında tehlikeli askeri faaliyetleri önlemek için imzalanan 2015 anlaşmasının uygulanması konusunda görüşmek için ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Bir elçilik yetkilisinin RIA haber ajansına verdiği demece göre, Rusya Savunma Bakanlığı heyeti, Çarşamba günü Pyongyang'a gitti, Cumartesi gününe kadar Kuzey Kore'de kalacak.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, dün yaptığı açıklamada müzakerelere başlamak ve gelecek için yol haritasını belirlemek için Kuzey Kore ile masaya oturmaya hazır olduklarını söylemişti.

"Kuzey Kore ne zaman görüşmek isterse o zaman görüşmeye hazırız" diyen Tillerson, ilk görüşme için ön koşul gözetmediklerini, böylece çalışmalar için bir yol haritası oluşturulabileceğini söyledi.