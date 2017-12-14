Aşiretler devrede! Terör örgütüne karşı bakın ne yapacaklar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin görüşmesinden bir gün sonra Suriye’deki 55 aşiretin temsilcisi İstanbul’da toplandı. YPG'yi bitirmek için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in 11 Aralık Pazartesi günü Ankara’daki zirvesinde Suriye’de YPG’nin varlığı meselesi de masaya kondu. Erdoğan konuğuna PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin Kürtler’i temsil etmediği, aksine kendisine muhalif olanları baskı ve tehditle göçe zorladığını belgeleri ile anlattı.

Putin’e PYD/YPG’nin sürgüne zorladığı Kürt aşiretler ve kapattığı siyasi partilerle ilgili bilgiler verildi. Soçi’de yapılacak kongrede Kürtleri temsil edebilecek, 15 partiden oluşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) de içinde yer aldığı bir liste de sunuldu. Erdoğan ile Putin arasındaki bu görüşmeden bir gün sonra İstanbul’da sürpriz bir toplantı yapıldı.

İLİŞKİLERİ DEŞİFRE EDİLECEK

Aralarında 50’si Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi ve Ermeni aşiretleriyle kabile liderlerinin katıldığı toplantıda YPG’ye karşı eylem kararı alındı. Buna göre bölge aşiretleri; Türkiye’nin desteği ve diplomatik olarak açtığı alan üzerinden Suriye’nin kuzeyinde YPG ve ilişkili yapılara karşı halk hareketini terör örgütüne karşı savunma bağlamında ele aldı. YPG’nin ABD destekli gücüne karşılık, Arap ve YPG’ye muhalif Kürt aşiretlerinden oluşan birlikler kurulacak. Aynı anda Arap ve Kürt nüfus içinde PKK ve ABD’nin konumu ilişkisi ve Esad ile olan bağı deşifre edilecek.

GÖÇE ZORLUYORLAR

Bölgede PYD/YPG’nin baskısı uzun süredir hissediliyordu. Uluslararası Af Örgütü, PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde sivilleri zorla göç ettirdiğini ve bazı köyleri tamamen yıktığını rapor etti. Af Örgütü PYD’nin ihlâllerinin savaş suçu sayılabilecek derecede olduğunu belirtti: “PYD Arap halkın ve kendisiyle ortak hareket etmeyen Kürt aşiretlere karşı haksız gözaltılar yaptı, partileri kapattı.” İstanbul’daki toplantıda, PYD’nin zorbalığına karşı safların birleştirilmesi vurgusu yapıldı. Suriye dokusunun birliğini, istikrarın destekçisi ve evlerinden edilenlerin yeniden dönmesi için mücadele edileceği bildirildi. Aşiret ve kabile liderleri safların birleştirilmesi, PYD/PKK ile mücadele, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin yıkılması” başlıklarını konuştular.

KARAR ALINDI

İlk kez bir araya gelen aşiret liderleri “Ulusal Ordu” kurulması kararı da aldı. Suriye’deki gelişmeler karşısında birlikte hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Toplantıda genel sekreterlik de oluşturuldu. Alınan kararların hayata geçirilmesi için 25 Aralık’ta Samandağ’da ikinci toplantı yapılacağı, hukuki, siyasi ve askeri heyetlerin faaliyet göstereceği bir yürütme ofisi oluşturacağı öğrenildi.