14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı

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Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı
İzzettin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluş yıl dönümü için gerçekleştirdikleri askeri geçit töreni ile gövde gösterisi yaptı. Törende yerli üretim silahlar sergilendi.
Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı Hamas kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları, Hamas'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi.

Yerli üretim silahlar sergilendi

Törene Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yüzlerce kişi katılırken, Kassam direnişçilerinin bazılarının daha önce Gazze'de ürettiklerini duyurdukları keskin nişancı tüfeklerinin yanı sıra farklı ağır otomatik silah, zırh delici roketatar ve havan topları taşıdığı görüldü.

Törende ayrıca aralarında yerli üretim olan M75 füzesinin de bulunduğu ve İsrail’in Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar sırasında İsrail kentlerine fırlatılan füzeler de sergilendi.

Hamas'ın kuruluşu

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.

Hamas, 2006'da Filistin meclis seçimlerinde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu. Fetih hareketi bunun ardından siyaset sahnesini Hamas'la paylaşmak zorunda kaldı. Fetih'in tepkisinin yanı sıra ABD, AB ve İsrail de seçim sonuçlarını tanımadı.

Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, gıda ve inşaat malzemelerinin girişine de kısıtlama getirdi. İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.

Hamas, her yıl 14 Aralık'ta kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

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