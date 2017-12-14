14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!

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Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!
Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edilen Cenk Tosun için teklifleri bekleyen Beşiktaş, 'Tosun Paşa'nın ayrılması halinde yerine alacağı ismi de belirledi.
Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor! Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor! Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!

Beşiktaş, yıldız golcü Cenk Tosun için ocak ayında iyi teklifler bekliyor. Cenk'i elden çıkarmayı düşünmeyen yönetim, reddedilemeyecek bir teklifin gelmesi durumunda B planını hazırda tutuyor.

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun giderse, onun boşluğunu katiyen aratmayacak birinci sınıf kalite bir santrforu listesine aldı. Siyah beyazlılar İngiltere Premier Lig'den ayrılması gündemde olan dünyaca ünlü golcüye kanca attı. Kara Kartal'ın, Olivier Giroud ile ilgilendiği ifade edildi. Beşiktaş, Arsenal'da kalı kalmama konusunda kararsız olan Fransız golcüyü olası bir transfer senaryosunda gündemine alacak.

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AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Takıma Lacazette’in katlımasıyla forma şansı bulamayan Fransız golcü, ayrılık sinyalinde bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, “Nerdeyse her gün aklımda Dünya Kupası var. Sahaya çıktığım her an Dünya Kupası şansımı artırmak için elimden geleni yapıyorum. Sadece ayrılmış olmak için ayrılmak elbette iyi değil. Ama Ocak ayında kendime bu soruyu tekrar soracağım” dedi.

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