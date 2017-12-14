ABD'den beklenmedik İsrail kararı!

Gerçekleşmesi planlanan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyareti süresiz olarak ertelendi.
İsrail medyası, ABD Kongresi'ndeki vergi reformu görüşmeleri nedeniyle ziyaretin ertelendiğini belirtse de, bu kararın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından gelmesi dikkat çekti.
ABBAS REST ÇEKMİŞTİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın diplomasi danışmanı Mecdi Haldi, Cumartesi yaptığı açıklamada ABD'nin bu kararının bütün kırmızı çizgileri geçtiğini vurgulamış; Abbas'ın bu nedenle Pence'i Batı Şeria'da kabul etmeyeceğini ifade etmişti.