14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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ABD'den beklenmedik İsrail kararı!

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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve İİT'nin bu karşılık tarihi bir açıklama yapmasının ardından İsrail'i üzecek bir gelişme yaşandı.
ABD'den beklenmedik İsrail kararı!
ABD'den beklenmedik İsrail kararı! ABD'den beklenmedik İsrail kararı! ABD'den beklenmedik İsrail kararı!

Gerçekleşmesi planlanan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyareti süresiz olarak ertelendi. 

İsrail medyası, ABD Kongresi'ndeki vergi reformu görüşmeleri nedeniyle ziyaretin ertelendiğini belirtse de, bu kararın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından gelmesi dikkat çekti. 

ABBAS REST ÇEKMİŞTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın diplomasi danışmanı Mecdi Haldi, Cumartesi yaptığı açıklamada ABD'nin bu kararının bütün kırmızı çizgileri geçtiğini vurgulamış; Abbas'ın bu nedenle Pence'i Batı Şeria'da kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

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