Etek giydirilmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de etek giydirilerek kendi bacağına ateş ettirilen ve görüntüleri sosyal medyada yayımlanan T.Z adlı kişinin bu konudaki ifadesi ortaya çıktı.

T.Z ifadesinde görüntülerdeki kişileri tanımadığını söylerek 'Onların baskısıyla değil; kendi isteğimle ateş ettim' dedi. Kimseden şikayetçi olmadığını söyleyen T.Z, 'Alaatin Çakıcı'ya saygı duyarım, sosyal medyada kendisini överim. Yapılan haberler asılsızdır' dedi.

'Kim oldukların bilmiyorum'

'4 Ekim 2017 günü, saat 15.30-16.00 sıralarında İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi'nin üst bölgesindei ticari taksi ile gittim. Orada kalabalık bir grup ile karşılaştım, şahısları tanımıyorum. Kim olduklarını, ne amaçla benle muhatap olduklarını bilmiyorum. Yanlarında getirdikleri eteği giymemi istediler. Ben de eteği giydim. Daha sonra Basmane'den satın aldığım tabanca ile sol bacağıma bir el ateş ettim. Ticari taksi ile hastaneye gittim. Kendimi vurduğum tabancayı da polise teslim ettim.

'Görüntülerdeki benim'

Aynı gün sosyal medyaya düşen ve 'Alaattin Çakıcı'nın sosyal medya hesaplarını kontrol eden Turgay Zaim'in etek giydirilerek kendisini vurduğu şok video' yazılı görüntülerdeki şahıs benim. Bana bunu yapan şahsı tanımıyorum ve neden yaptığını bilmiyorum. Ben bu şahısların baskısıyla kendi bacağıma sıkmadım. Kendim istediğim için sol bacağıma sıktım. Kimseden şikayetçi değilim.

'Çakıcı'yı tanımam ama saygı duyarım'

Sosyal medyada benim Alaattin Çakıcı'nın sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğim yazılmış. Benim Çakıcı ile yüz yüze tanışıklığım yoktur. Sosyal medyada kendisi sever, saygı duyar ve kendisini överim. Benimle ilgili sosyal medyada yapılan haberler asılsızdır.

MİLLİYET