Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce düzenlenen operasyonda tutuklanan Bulgaristan vatandaşının bağlantılı olduğu kişilerin yüklü miktarda kokain getireceğini belirledi.
Teknik ve fiziki çalışmada, kokainin Hollanda’dan İstanbul’a getirildiği ve alıcılarla randevulaşıldığı belirlendi.
Bakırköy’deki teslimatla birlikte Salı günü operasyon başlatıldı. Kokaini teslim alan 3 Türk gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 49 kilo 100 gram kokain bulundu. Kokaini 3 Türk’e teslim eden Bulgaristan vatandaşının kaldığı ev basıldı.
Kokain karşılığı ödenen 17 kilo 257 gram 13 külçe altın ele geçti. Operasyonda Bulgar Y.M.C ve Türk alıcılar C.A, A.R.A ve S.Ç’nin emniyetteki sorguları sürüyor.