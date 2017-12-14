14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar

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Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar
Hollanda’dan İstanbul’a getirilen 28 milyon TL değerinde 49 kilo 100 gram kokain ve kokain için ödenen 17 kilo 257 gram 13 külçe altın ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce düzenlenen operasyonda tutuklanan Bulgaristan vatandaşının bağlantılı olduğu kişilerin yüklü miktarda kokain getireceğini belirledi. 

Teknik ve fiziki çalışmada, kokainin Hollanda’dan İstanbul’a getirildiği ve alıcılarla randevulaşıldığı belirlendi.

Bakırköy’deki teslimatla birlikte Salı günü operasyon başlatıldı. Kokaini teslim alan 3 Türk gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 49 kilo 100 gram kokain bulundu. Kokaini 3 Türk’e teslim eden Bulgaristan vatandaşının kaldığı ev basıldı.

Kokain karşılığı ödenen 17 kilo 257 gram 13 külçe altın ele geçti. Operasyonda Bulgar Y.M.C ve Türk alıcılar C.A, A.R.A ve S.Ç’nin emniyetteki sorguları sürüyor.

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