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Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü

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Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu sezon Süper Lig'de en çok Roman Neustaedter, Giuliano Victor de Paula, Josef de Souza ve Nabil Dirar dörtlüsüne forma şansı verdi.
Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü

Kocaman, bu sezon kaleci, sol ve sağ bek, ön libero, kanat oyuncuları ve ileri uçta değişik isimlere şans vererek kadrosunu oluşturmaya çalıştı. Tecrübeli teknik adam, sakatlık ve ceza durumları haricinde Neustaedter, Giuliano, De Souza ve Dirar'dan vazgeçmedi.

Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda, sarı-lacivertli formayla sadece bu dört isim biner dakikayı geçmeyi başardı.

Savunmada ilk tercih Neustaedter

Rus futbolcu Roman Neustaedter, Kocaman'ın stoperdeki ilk tercihi oldu.

Martin Skrtel ve Luis Neto'dan formayı kapan Neustaedter, 15 haftanın sadece birinde yedek kaldı. Rus stoper, sadece ligin 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e 3-2 kaybettikleri maçta forma giyemedi.

Geri kalan 14 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Neustaedter, bin 225 dakikayla sahada en fazla kalan sarı-lacivertli futbolcu olarak ön plana çıktı.

Giuliano'ya çok güveniyor

Kocaman'ın Neustaedter'den sonra en fazla şans verdiği isim Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Giuliano oldu.

Ligin ilk haftasında transferi gerçekleşmediği için kadroda yer alamayan Giuliano, 2. haftadaki Trabzonspor maçında ise ikinci yarıda oyuna girdi. Kocaman, Giuliano'yu 3. haftadan itibaren her lig maçında ilk 11'de oynattı.

İlk 11'de çıktığı 13 maçın 10'unda 90'ar dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, bin 193 dakika süre aldı.

Zaman zaman kanatlarda görev alan Giuliano, attığı 8 golle de takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Orta sahanın vazgeçilmezi De Souza

Fenerbahçe'de bir diğer Brezilyalı oyuncu De Souza, orta sahanın ilk tercihi olmayı başardı.

Bu sezon sadece 3. haftada Gençlerbirliği maçında yedek kalan ve son dakikada oyuna giren De Souza, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Diğer 13 maçın tamamında ilk 11'de oynayan De Souza, 90'ar dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Sahada bin 171 dakika görev alan tecrübeli oyuncu, ligde bu sezon 1 gol kaydetti.

Dirar'ı farklı bölgelerde kullandı

Kocaman, sakatlığı dışında her maçta ilk 11'de kullandığı Dirar'dan ise farklı bölgelerde faydalandı.

Takımın 4-3-3 olarak sahaya çıktığı dönemde orta sahanın merkezinde forma giyen Dirar, genel olarak sağ açıkta görev aldı.

Ligde Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Dirar, diğer 13 haftanın tamamında 11'de sahaya çıktı.

Bu 13 maçta bin 17 dakika süre alan Dirar, 2 gol atarak takımına skor katkısı verdi.

Gollerin yüzde 42'si bu dörtlüden

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin yüzde 42'si bu dört isimden geldi.

Ligin ilk 15 haftasında rakip fileleri 31 kez havalandıran sarı-lacivertlilerde, en fazla süre alan bu 4 futbolcu toplam 13 gole imza attı.

Takımın en golcüsü Giuliano 8 kez rakip fileleri havalandırırken, Dirar ve Neustaedter ikişer defa gol sevinci yaşadı. Josef de Souza ise 3-3 beraberlikle sona eren Kayserispor maçında bir gol kaydetti.

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