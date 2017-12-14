14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Gözler onda! 1640 gazetecinin karşısına çıkacak

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Gözler onda! 1640 gazetecinin karşısına çıkacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında dünyanın çeşitli yerlerinden bin 640 gazetecinin sorusunu yanıtlayacak.
Gözler onda! 1640 gazetecinin karşısına çıkacak Gözler onda! 1640 gazetecinin karşısına çıkacak Gözler onda! 1640 gazetecinin karşısına çıkacak

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün gerçekleştireceği yıllık basın toplantısına dünyanın çeşitli yerlerinden bin 640 gazeteci katılıyor. Putin 3-4 saat içinde gazetecilerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacak.

Moskova’da Uluslararası Konferans salonunda düzenlenen basın toplantısı Moskova saati ile 12:00’de başlayacak. Özel güvenlik önlemlerinin alındığı basın toplantısının düzenleneceği yerde kuş uçurtulmuyor. Gazeteciler sabah erken saatlerden itibaren konferans salonuna gelmeye başladı. Putin her yıl başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin yönelttikleri soruları cevaplandırıyor.

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