14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor.
Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi'nin 34 metre enindeki dev kubbesinin altına yapılan süslemeler tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğundaki 6 vinçten 5'i söküldü. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi. Öte yandan Üsküdar Belediyesi de otobüslerle inşaat şantiyesine getirdiği vatandaşlara cami hakkında bilgi vermeye başladı.

ANA KUBBENİN TAVAN SÜSLEMESİ TAMAMLANDI

7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemi ve 20 metre boyundaki "Fetih Suresi" yazısı ile dikkat çeken Çamlıca Camisi'nin dev kubbesinin süslemeleri de tamamlanmak üzere. Hattatlar tarafından elle yapılan ve yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan süslemeler, iskelelerinin sökülmesiyle ortaya çıkmaya başladı. 34 metre çapındaki dev ana kubbenin altındaki süslemede Allah'ın 16 adının yazdığı öğrenildi.

KULE VİNÇLER BİR BİR SÖKÜLÜYOR

Öte yandan Çamlıca Camisi'nin 6 minaresinin yapımının da tamamlanmasıyla birlikte kule vinçler de bir bir sökülüyor. Bugüne kadar 150 metre uzunluğundaki vinçlerden 5'i sökülürken inşaatta çalışan bir vinç kaldı. Çamlıca Camisi'nin minalerenin 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre, minarelerin toplam yüksekliği ise 608 metreyi geçiyor. Caminin inşaatının yüzde 90'lık kısmının tamamlandığı belirtilirken, inşaat şantiyesinde de halen bin kişinin çalıştığı belirtildi.

VATANDAŞLAR ŞANTİYEYE GETİRİLEREK BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu arada Üsküdar Belediyesi de her gün farklı mahallelerden camiye gelmek isteyen vatandaşları otobüsle inşaata getirmeye başladı. Her gün rehberler eşliğinde şantiyeye gelen vatandaşlara, caminin özellikleri hakkında bilgiler veriliyor.

"AYNI ANDA 63 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Caminin kapalı alanlarında 25 bin kişi, açık alanlarıyla birlikte toplam 63 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Şu anda cami inşaatında dışardaki atölyelerle birlikte bin kişi çalışıyor. Caminin dev kubbesinin altında bulunan süslemeler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde içerdeki iskelelerin tamamı sökülecek. Camiyi önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açağız" dedi.

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